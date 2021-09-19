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Как устанавливали «Пагоню» и бело-красно-белый флаг на Дом правительства в Минске

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  • 19.09.2021, 17:52
  • 2,554
Как устанавливали «Пагоню» и бело-красно-белый флаг на Дом правительства в Минске

Скоро нас ждет похожее событие.

Сегодня - День национального флага и герба «Погоня». 30 лет назад они стали государственными символами белорусов.

Так устанавливали герб «Погоня» и бело-красно-белый флаг на Дом правительства в 1991 году. Скоро нас ждёт похожее событие, - пишет телеграм-канал «Баста!», публикуя фото.

Напомним, что в Беларуси 30 августа было объявлено предзабастовочное состояние.

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