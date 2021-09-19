Как устанавливали «Пагоню» и бело-красно-белый флаг на Дом правительства в Минске

Как устанавливали «Пагоню» и бело-красно-белый флаг на Дом правительства в Минске2
- 19.09.2021, 17:52
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Скоро нас ждет похожее событие.
Сегодня - День национального флага и герба «Погоня». 30 лет назад они стали государственными символами белорусов.
Так устанавливали герб «Погоня» и бело-красно-белый флаг на Дом правительства в 1991 году. Скоро нас ждёт похожее событие, - пишет телеграм-канал «Баста!», публикуя фото.
Напомним, что в Беларуси 30 августа было объявлено предзабастовочное состояние.