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NASA приступило к тестам летающего такси

  • 2.09.2021, 12:03
  • 1,796
NASA приступило к тестам летающего такси
Фото: Joby Aviation

Это первый раз, когда агентство протестирует самолет eVTOL.

NASA начало летные испытания полностью электрического самолета вертикального взлета и посадки (eVTOL) компании Joby Aviation в рамках кампании Advanced Air Mobility (AAM), пишет «Новое время».

Это тестирование продлится до пятницы, 10 сентября, на базе электромобилей Joby, недалеко от Биг-Сура, Калифорния.

Это первый раз, когда NASA протестирует самолет eVTOL. В будущем самолеты eVTOL могут служить воздушным такси для тех, кто находится в городах и прилегающих районах по всей стране, добавляя еще один вид транспорта для перемещения людей и товаров.

Целью NASA является сбор данных о характеристиках транспортных средств и акустических данных для использования при моделировании будущих концепций воздушного пространства. Этот тест поможет выявить пробелы в действующих правилах и политиках Федерального управления гражданской авиации, чтобы помочь включить самолет AAM в национальную систему воздушного пространства.

«Тестирование развития национальной кампании — важный стратегический шаг в достижении целей NASA по ускорению графика развития индустрии ААМ», — сказал Дэвис Хакенберг, менеджер по интеграции миссии NASA. «Эти сценарии тестирования помогут выявить пробелы в текущих стандартах, что принесет пользу прогрессу отрасли в интеграции транспортных средств с AAM в воздушное пространство».

Во время этого раунда испытаний NASA будет собирать данные с самолета Joby eVTOL, который предназначен для обслуживания коммерческих пассажиров. Анализ этих данных подготовит Национальную кампанию AAM к выполнению первого набора тестов кампании, известного как NC-1, намеченного на 2022 год, с более сложными сценариями полета.

Когда самолет Joby будет летать по запланированным сценариям испытаний, команда NASA будет собирать информацию о том, как движется транспортное средство, как оно звучит и как транспортное средство взаимодействует с контроллерами.

Команда развернет мобильную акустическую установку и построит массив из более чем 50 микрофонов для измерения акустического профиля самолета на разных этапах полета.

AAM — это авиационная система, которая включает в себя разработку и развертывание авиации инновационными способами, которые обычно не наблюдаются сегодня. Национальная кампания AAM управляется проектом NASA Advanced Air Mobility, который планирует стать катализатором сообщества для разработки и проверки концепций и решений системного уровня для AAM. Проект AAM является частью Управления аэронавтических исследований агентства.

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