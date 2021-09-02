Белорусские власти остались без детского «Евровидения»1
- 2.09.2021, 13:56
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Опубликован список участников конкурса.
Опубликован список участников детского «Евровидения». Беларуси в нем нет.
Европейский вещательный союз еще в мае текущего года приостановил членство Белтелерадиокомпании, отвечающей за организацию белорусской делегации на «Евровидение». Это и стало основной причиной отсутствия нашей страны в списке 19 стран-участниц, которые примут участие в конкурсе.
Напомним, ранее Европейский вещательный союз запретил участвовать в конкурсе «Евровидение» группе музыкантов-ябатек «Галасы з места».
Режим пытался использовать конкурс в целях пропаганды.