Белорусские власти остались без детского «Евровидения» 1 2.09.2021, 13:56

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Опубликован список участников конкурса.

Опубликован список участников детского «Евровидения». Беларуси в нем нет.

Европейский вещательный союз еще в мае текущего года приостановил членство Белтелерадиокомпании, отвечающей за организацию белорусской делегации на «Евровидение». Это и стало основной причиной отсутствия нашей страны в списке 19 стран-участниц, которые примут участие в конкурсе.

Напомним, ранее Европейский вещательный союз запретил участвовать в конкурсе «Евровидение» группе музыкантов-ябатек «Галасы з места».

Режим пытался использовать конкурс в целях пропаганды.

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