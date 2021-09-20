На Канарских островах началось извержение вулкана: эвакуировали 5000 человек 1 20.09.2021, 8:41

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фото: Reuters

Видеофакт.

На испанском острове Пальма, входящем в Канарский архипелаг в Атлантическом океане, началось извержение вулкана Кумбре-Вьеха.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Местные власти эвакуировали 5 тысяч жителей из-за извержения вулкана. Ожидается, что эта цифра может вырасти вдвое. В целом в муниципалитетах вокруг вулкана живут около 35 тысяч человек.

Извержение началось в воскресенье в 15:12 по местному времени, ему предшествовало сильное землетрясение, за которым последовал огромный столб дыма и выброс пепла. Изначально магма вызвала две трещины через которые текли потоки лавы. Всего за несколько часов таких трещин стало семь.

Из-за извержения перекрыты несколько дорог, лава уже достигла некоторых домов. Премьер-министр Испании Педро Санчес в связи со сложившейся ситуацией отложил отъезд в Нью-Йорк и прибыл на остров.

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