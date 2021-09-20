«Наш флаг есть в каждом доме!»
- 20.09.2021, 11:35
Белорусы против узурпатора.
В Беларуси продолжаются акции против режима Лукашенко. В эти дни белорусы запасаются продуктами и готовятся остаться дома.
«Наш флаг есть в каждом доме!» - говорят телеграм-каналу «Нашая хваля» активисты Пружан.
«С Днем национальной символики!» - поздравляют патриоты Светлогорска.
Напомним, что в пятницу лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский обратился к белорусам и объявил о старте акции «#Стачке_быть».