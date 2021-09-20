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«Наш флаг есть в каждом доме!»

  • 20.09.2021, 11:35
«Наш флаг есть в каждом доме!»

Белорусы против узурпатора.

В Беларуси продолжаются акции против режима Лукашенко. В эти дни белорусы запасаются продуктами и готовятся остаться дома.

«Наш флаг есть в каждом доме!» - говорят телеграм-каналу «Нашая хваля» активисты Пружан.

«С Днем национальной символики!» - поздравляют патриоты Светлогорска.

Напомним, что в пятницу лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский обратился к белорусам и объявил о старте акции «#Стачке_быть».

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