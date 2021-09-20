Власти больше всего запугали самих себя 4 Telegram-канал «Письма к дочери»

20.09.2021, 12:19

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Как абсолютное оружие превратилось в тыкву.

Меня бывает некоторые спрашивают: «Зачем белорусские власти так упорствуют в миграционном кризисе?» Потому что если одно и то же действие, повторенное в пятый, десятый или сотый раз, неизменно приводит к результату противоположному желаемому, то обычно это бывает, конечно, поводом что-нибудь переосмыслить в своей текущей деятельности.

И если не изобретать конспирологические причины, то мне кажется, что упорству белорусских властей есть простое объяснение. Потому что еще один старый монах учил, что самое простое объяснение обычно бывает самым верным. То есть объяснение, может быть немножко сложное, но причина на самом деле очень простая.

Много лет белорусские власти рассматривали идею потопа из нелегальных мигрантов в качестве такого Абсолютного оружия. И в этом году они решили, что пришло время это оружие применить, чтобы поставить Запад на колени. Но после того, как фактор неожиданности себя исчерпал, обнаружилось, что соседи, несмотря на их ложный гуманизм и сомнительную буржуазную демократию, тоже умеют охранять границы. И абсолютное оружие превратилось в тыкву.

И белорусские власти даже начали уже, кажется, что-то такое понимать про свое место в этом мире. По крайней мере, был момент, когда полноводный поток мигрантов усох до нескольких капель в день. А потом, вдруг, опять разлился.

Вот мы привыкли с тобой говорить «белорусские власти». Потому что это удобно. Но, на самом деле, у каждой же затеи белорусских властей есть конкретные имя, фамилия и должность. И, после альтернативного успеха эмигрантской затеи, у ее авторов были все шансы стать чужими на бюрократическом празднике жизни. Потому что успех — это всегда заслуга вождя, а если случается неудача, то надо обязательно искать виноватых.

Но тут-то, очень кстати, обнаружилось, что в Польше есть некоторое количество людей, которые считают обращение своих правительств с мигрантами неправильным и негуманным. А поскольку эти люди выражали свое мнение громко и креативно, у авторов затеи с мигрантами появилась возможность оправдать свое дальнейшее бюрократическое существование словами: «Мы великие. Мы устроили Польше внутренний политический кризис».

И, конечно, эти слова пришлись ко двору. Потому что они были как бальзам, для израненного чувства геополитического величия. Ну в самом деле. Если ты можешь устроить кому-нибудь политический кризис, значит порох где-то там еще шуршит.

И не важно, что в Польше, как в любой другой стране традиционной демократии, такие кризисы случаются в среднем два раза в месяц. Если основам твоей стабильности угрожает чат на два десятка участников, то депутат, прорывающийся через пограничные кордоны, – это ж практически равноценно военному перевороту.

И уж тем более не важно, что, согласно данным опросов, подавляющее большинство поляков поддерживает действия правительства в вопросе мигрантов. Там, где голоса на выборах считают, применяя принципы неэвклидовой арифметики, никто же не будет всерьез верить данным каких-то опросов.

Потому что белорусская бюрократия существует в реальности, в которой принципы эффективности и всяких долгосрочных стратегий не имеют никакого значения. А цель и смысл существования состоят в том, чтобы начальство было довольно. И правильно составленный доклад в этой реальности важнее результата. Потому что, создавая атмосферу страха белорусские власти больше всего запугали самих себя. И для среднего бюрократического свидетеля стабильности нахмуренные начальственные брови страшнее, чем для условного змагара перспектива прихода губопиков.

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