Цены на гречку в России выросли до десятилетнего максимума 1 20.09.2021, 13:51

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Крупа стоит сейчас больше, чем в 2020 году, когда ее скупали в начале пандемии.

Цены на гречку в России за минувшее лето увеличились до рекордного показателя за последние десять лет, сообщает dw.com. В августе 1 кг гречневой крупы стоил в магазинах в среднем 102,5 рубля, а в последний раз этот показатель превышал 100 рублей в мае 2011 года - 112 рублей за 1 кг.

Тем самым летом 2021 года гречка стоила больше, чем весной 2020-го, когда ее активно скупали в начале пандемии. Летом прошлого года эта крупа стала одним из самых подорожавших продуктов в России в годовом отношении: в июле ее цена выросла до 87 рублей - в 1,8 раза по сравнению с июлем 2019 года. При этом цена на гречку в июле и августе нынешнего года была еще на 17 процентов выше, чем за тот же период 2020 года.

В России гречка входит в список из 24 социально значимых продуктов. Если цена на нее поднимется на 10 процентов в течении 60 дней без учета сезонных колебаний, правительство может установить предельную цену на 90 дней.

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