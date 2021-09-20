На автовокзале в Минске открыли новый пункт ПЦР-тестирования 20.09.2021, 17:25

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Стандартное тестирование обойдется в 31,73 рублей, 44 рубля возьмут с иностранцев.

Новая ПЦР-лаборатория открылась на втором этаже автовокзала «Центральный» в Минске. Тут могут сделать тест и белорусы, и иностранцы. Kp.by pассказывает подробности.

Сообщается, что открытие лаборатории связано с «многочисленными обращениями граждан». Лаборатория открылась на втором этаже, в комнате матери и ребенка. Проводят два вида тестирования: обычное (результат через 24 часа, по предварительной записи) и экспресс-тестирование (30 минут, по живой очереди).

Режим работы лаборатории:

понедельник-пятница 09:00 - 18:00 (технический перерыв 12:00-13:00).

суббота – 09:00 – 12:00.

Цена вопроса:

Стандартное тестирование 31,73 рублей (44 для иностранцев);

С внесением в систему «Путешествую без COVID-19» - 35,33 рублей

Стоимость экспресс-анализа - 38,51 рублей (для иностранцев 44,64).

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