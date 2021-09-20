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Пример силы солидарности белорусов, которую не могут сломить лукашисты

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  • 20.09.2021, 17:45
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Пример силы солидарности белорусов, которую не могут сломить лукашисты
фото: onliner

Солидарность - наше оружие!

Пример силы солидарности белорусов, которую не могут сломить никакие репрессии опубликовал телеграм-канал «Прамень».

Мужчина купил в конфискате мобильный телефон, нашел на нем номер старой владелицы и позвонил.

Телефон был изъят у хозяйки Ларисы Тонкошкур в рамках уголовного дела за разглашения данных милиционеров. Его старая владелица отбывает 3-х месячный срок. Узнав об этом мужчина вернул телефон семье политзаключенной.

Солидарность наше оружие!

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