Пример силы солидарности белорусов, которую не могут сломить лукашисты

Пример силы солидарности белорусов, которую не могут сломить лукашисты1
- 20.09.2021, 17:45
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Солидарность - наше оружие!
Пример силы солидарности белорусов, которую не могут сломить никакие репрессии опубликовал телеграм-канал «Прамень».
Мужчина купил в конфискате мобильный телефон, нашел на нем номер старой владелицы и позвонил.
Телефон был изъят у хозяйки Ларисы Тонкошкур в рамках уголовного дела за разглашения данных милиционеров. Его старая владелица отбывает 3-х месячный срок. Узнав об этом мужчина вернул телефон семье политзаключенной.
Солидарность наше оружие!