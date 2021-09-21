Ученые обнаружили в металлоломе редкий скифский меч 21.09.2021, 10:43

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Изображение: Олег Митько / Вестник НГУ

Древний артефакт нашли в Сибири.

Специалисты из Новосибирского государственного университета занялись изучением редкого скифского меча, который к ним попал совершенно случайно. Древний артефакт был сдан на металлолом. Его принес мужчина, который рассказал, что нашел этот короткий меч на одном из пунктов приема металлолома, расположенного в южной части Красноярского края, пишет planetanovosti.com.

Археологи предположи, что данный меч, скорее всего, имеет импортное происхождение. Изготовлен он был в 5-4 столетии до нашей эры. В то же время ученые считают, что артефакт может быть на самом деле неким «экспериментальным» образцом, который сделали в 3-2 столетии до нашей эры. Подобные клинки использовались скифами для того, чтобы защищать голову или туловище, наносить рубящие удары противнику. В случае ближнего боя с его помощью выполнялись эффективные колющие удары.

Эксперты посчитали, что данный артефакт вполне можно отнести к числу уникальных явлений раннего железного века Минусинской котловины. Единственным минусом в этой ситуации является то, что нет возможности точно установить, где именно был обнаружен клинок. Именно поэтому он получил название «красноярского меча».

Длина рукоятки достигает 8 сантиметров, что немного маловато, ведь для взрослого мужчины нужно хотя бы 12 см. Скорее всего, в бою с помощью такого клинка применялся хват овергард. Оружие имеет широкий и прямой клинок, плоскую рукоятку, бабочковидное перекрестие, а также слегка округлое навершие. Несмотря на то, что артефакт находится в очень плохом состоянии, ученые установили, что для изготовления меча применялся цельный кусок металла.

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