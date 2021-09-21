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В России запретили заводить кур на дачах

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  • 21.09.2021, 10:57
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В России запретили заводить кур на дачах

В суде пояснили, что такую землю можно использовать только для садоводства.

В России Верховный суд запретил разводить сельхозживотных на садовых участках, сообщает «Российская газета».

Волгоградский суд оштрафовал на 10 тыс. российских рублей жительницу области за появление курятника на дачном участке. В суде пояснили, что такую землю можно использовать только для садоводства, а не в сельскохозяйственных целях. После этого женщина обратилась в Верховный суд, который подтвердил предыдущее решение.

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова пояснила, что садовый земельный участок - это земельный участок, предназначенный для отдыха граждан и выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур с правом размещения садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей.

«Заводить скот можно в том случае, если ваш участок относится к личному подсобному хозяйству», - сказала она.

При этом на таких участках можно заводить ульи с пчелами, если они не помешают соседям, добавила Спиридонова.

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