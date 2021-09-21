Российское ТВ: Эйсмонт выпросила еды со стола Таракана 8 21.09.2021, 13:17

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Массандру высмеяли в программе «Москва. Кремль. Путин».

На прошлой неделе в Душанбе прошел саммит лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Беларусь в этом союзе имеет статус наблюдателя.

После участия Лукашенко в саммите в столице Таджикистана пропагандисты попытались уверить, что власти совершат разворот на Восток, переориентируют туда экспорт с Запада, пишет «Салідарнасць».

Однако такие оценки выглядят явно преувеличенными. Официальный Минск по-прежнему сильно зависит от одного единственного рынка – российского. Трудно представить, что белорусские товары навяжут в Азии конкуренцию китайским.

Кроме того, интереса со стороны той же КНР к Беларуси после западных санкций явно поубавится. Проект белорусско-китайского индустриального парка «Великий камень», скорее всего, окажется мертворожденным.

Власти в прошлом любили повторять, что «на Западе Беларусь никому не нужна». Но тоже самое можно сказать и про Восток.

Уже после завершения саммита в Душанбе стало известно о забавном эпизоде с участием правителя Беларуси. Благодаря российским телевизионщикам из программы «Москва. Кремль. Путин».

Там показали, как Лукашенко угостил своего пресс-секретаря. На видео можно увидеть, как Наталья Эйсмонт наклонилась в сторону правителя Беларуси и что-то сказала. Тот после некоторой паузы указал на свой стол. А затем взял небольшое блюдечко и передал Эйсмонт.

Что в нем находилось? Известно, что на саммите угощали орешками и сухофруктами.

Пропагандисты Таракана перепостили видео с комментарием: «Александр Лукашенко оказался самым галантным лидером на саммите ШОС в Душанбе».

«Комплимент» вышел двусмысленным. Можно подумать, что требования к лидерам стран, входящих в ШОС, так снизились, что за передачу небольшого блюдечка можно прослыть галантным мужчиной. Трудно представить, что российские телевизионщики осмелились бы показать подобный эпизод с участием Путина.

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