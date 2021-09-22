В Гомеле наступает коронавирусный коллапс 7 22.09.2021, 7:59

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Происходит экспоненциальный рост количества заразившихся COVID-19.

Как стало известно «Флагштоку» из источника в Гомельском городском центре гигиены и эпидемиологии, в Гомеле в настоящее время наблюдается экспоненциальный рост количества заразившихся коронавирусом — за неделю число заразившихся увеличивается на 20%. При этом все стационары уже переоборудованы под прием ковидных больных.

Вакцинация, даже предложенными в Беларуси китайскими и российскими препаратами, существенно уменьшают риски для здоровья — в больницах Гомеля нет вакцинированных пациентов в тяжелом состоянии, отмечает издание.

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