Диктатор в коме 3 22.09.2021, 9:35

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Лукашенко, как говорят, давно болен всеми болезнями на свете.

Самая громкая новость дня – ухудшение состояния здоровья президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, пишет телеграм-канал «Серпом По».

Разумеется, сообщение о том, что Аркадаг впал в кому, немедленно было опровергнуто официальными источниками, в т.ч. посольством республики в России. Впрочем, Бердымухамедова, нестарого еще мужчину, 64 лет от роду, «хоронят» регулярно. Например, он надолго «пропадал» летом 2019 года, и тогда СМИ тоже были полны домыслов и комментариев на эту тему.

Глава Туркменистана – не единственный правитель, слухи о слабом здоровье и даже смерти которого являются постоянным предметом как околополитических, так и кухонных пересудов.

Еще чаще «смертельно заболевает», а то и «умирает» лидер КНДР Ким Чен Ын. Белорусский правитель Лукашенко, если верить слухам, давно болен всеми болезнями на свете.

Немало слухов и о здоровье Путина. Исходя из того, что говорят и пишут в СМИ и соцсетях, президент России – просто ходячий медицинский справочник. И его прежние внезапные исчезновения, нынешние коронавирусные самоизоляции и даже походы с Шойгу в Сибирь объясняются ничем иным, как необходимостью срочного или планового «ремонта» президентского организма.

Насколько был болен или здоров тот или иной диктатор, простые люди узнают постфактум. Из сводок «о периодическом дыхании – Чейн-Стокса».

А вот периодические слухи о болезни и даже смерти правителя – симптом сам по себе крайне неприятный. Это знак того, что никак иначе – с помощью выборов или добровольного ухода – граждане избавиться от надоевшего руководителя и его режима не чают.

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