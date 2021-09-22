Часики тикают… Галина Сидорова

22.09.2021, 10:48

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Галина Сидорова

О «выборах» без победителя.

Часики тикают… Неизвестно, что хуже – президент, про которого и так давно известно, что многие связанные с его персоной "реальные события" на самом деле "консервы", запечатанные, чтобы в нужное время явить лидера народу посредством телевизора. Или президент, который гордится, что не умеет обращаться с мобильным телефоном; овладевший навыком ткнуть в кнопку по подсказке помощника; не дружащий с эпохой, не наблюдающий дат и часов?

На путинском лице застыло прошлое. Он и живет-то в прошлом, пересматривает его, переиначивает по собственному вкусу, потому что настоящее, не говоря уже о будущем, просто не стыкуется с его представлениями о том, как все должно быть устроено. Вот и возникают из небытия легенды об Александрах Невских или "освободительном походе" на Польшу в 1939-м. Но Россия, в которой Владимир Путин пока остается президентом, все чаще показывает ему: страна не помещается в эти закоснелые представления. Потому и недавние "выборы" (точнее, "невыборы") получились такими же противоречивыми.

С одной стороны – в качестве "паровозов" – знакомые все лица. Сергей Шойгу с таежными "местами силы", идеей строительства сибирских городов-миллионников, в то время как в его родном Кызыле, как я недавно смогла лично убедиться, жителям не рекомендуют выходить на улицу в темное время суток, дабы избежать встречи с "лихими парнями", а новые дома для бывших детдомовцев сдают без канализации. Или Сергей Лавров, вещающий про пояса нестабильности (не путать с "поясом верности"), санитарные кордоны, козни Запада, "патриотизм сквозь века" и либеральные ценности, "подрывающие генетический код россиян".

С другой стороны – те, кого пришлось мухлежом утрамбовывать в необходимые для (не)конституционного путинского большинства проценты. Забавно вышло: косная, живущая в прошлом власть призвала на помощь технологии будущего. "Новые цифровые сервисы пригодились", – отрапортовала глава ЦИК Элла Памфилова ничего в этих сервисах не смыслящему Путину. Хотя, если уж быть точным, для нужного результата и здесь умельцам пришлось "поработать ручками". Лишь после 16-часовых усилий в привычном "ручном режиме" свершилось "чудо": в одномандатных округах Москвы, где в старом добром офлайне побеждали поддержанные "умным голосованием" оппозиционеры, в результате манипуляций с онлайн-голосами впереди оказались выдвиженцы власти.

Неприличная суета с подсчетами – естественное продолжение предвыборных метаний власти. На мой взгляд, не было у Кремля в ходе этой кампании особой уверенности. Власть боится. Боится, несмотря на то что, казалось бы, зачистила все очаги политического и гражданского сопротивления, записав инакомыслящее и думающее в "иноагенты", "нежелательные", "экстремисты" или просто упрятав за решетку. На самом деле диктатура – и путинский режим не исключение – всегда уверенность диктатора и его страх в одном флаконе. Это власть, сеющая собственный страх среди населения.

Власть опасается двух вещей: того, что люди думают, и того, что люди объединяются. Именно поэтому и разглядела главного своего врага в "умном голосовании". Неважно, какие шансы имелись у сторонников этой техники – пусть даже объединялись единственным доступным на конкретный исторический момент и не всем подходящим способом. Тем не менее, чтобы остановить объединение "умников", в ход были пущены все, даже порой взаимоисключающие "технологии". Сергей Кириенко настраивал подопечных мухлевать по-умному ("не то будет как в Беларуси"), мобилизовал своих "методологов" – и заодно запустил в Думу "Новых людей", как говорят, собственную будущую партию. Другие опричники, условные "володинцы", сделали ставку на "огонь по площадям", бомбили проверенными дедовскими способами: сейфы без задней стенки, вбросы пачками, "карусели"...

Но опытный диктатор, каковым Путин за два десятилетия пребывания у власти стал, все равно нервничал. Ибо всегда держит в уме "черного лебедя". Например, в образе мальчика, который тихонько дунет на причудливую конструкцию из костяшек домино – и все посыплется. Или булгаковского Кота-Бегемота, блудливо сующего лапу в шоколадную пирамиду в торгсине на Смоленском: выдернул плитку, отчего вся пирамида и рухнула.

Диктатор всегда подозрителен. Быть слугой диктатора, боящегося предательства со всех сторон, опасно даже для верных подданных. Оттого чиновный энтузиазм приобретает самые экзотические формы. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сплясал лезгинку на избирательном участке. Элла Памфилова чрезвычайно усердствовала, докладывая Путину о результатах. "На выборы в России были совершены беспрецедентные атаки, – пожаловалась глава ЦИК, в рабской манере отчитываясь перед начальством. – Благодаря усилиям организаторов, все системы выдержали, и удалось провести честное голосование". И добавила по-пионерски: "По степени прозрачности наша система – одна из самых прозрачных в мире".

Чтобы добыть "Единой России" проценты, позволяющие говорить о конституционном большинстве, "памфиловцам" действительно пришлось, что называется, натягивать сову на глобус. Но заискивающее поведение Памфиловой – это еще и свидетельство понимания, что с выборами не все так просто, что она в курсе: сидящий перед ней (на экране телевизора) Путин тоже это чувствует.

Нынешние "выборы" – гигантский шаг к нелегитимности режима. А значит, проиграл диктатор и его многочисленные подчиненные. Проиграл народ, который позволяет помыкать собой, покорно тянется в очередях, чтобы "оформить выбор", сделанный за него трясущимися за собственное будущее перед начальством чинушами. А начальство, в свою очередь, вибрирует перед вышестоящими – и так до верха пирамиды. Проиграла страна, превращающаяся в изгоя мирового сообщества, что подтверждает хотя бы недавний доклад о стратегии отношений ЕС с Россией и первая международная реакция на "самые прозрачные". Путин при голосовании отстал на семь дней. Россия при Путине отстала на десятилетия.

Галина Сидорова, "Радио Свобода"

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