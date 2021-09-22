В Минск прилетел загадочный самолет из Швейцарии 22.09.2021, 15:09

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иллюстрационное фото

Почему на него не действует запрет?

По данным сервиса Flightawarе 22 сентября в Беларусь прилетел самолет, который принадлежит, судя по номеру, швейцарским воздушным силам, сообщает telegraf.by.

Сначала самолет SUI561 из Женевы прилетел в литовский Вильнюс, а после направился в Национальный аэропорт Минск. А в 14:25 вылетел из него в сторону Литвы.

Неизвестно, по какой причине европейский самолет находился в воздушном пространстве Беларуси. Напомним, после посадки самолета Ryanair в Минске в мае 2021 года страны ЕС прекратили авиасообщение с Беларусью.

В ЕС официально запретили все полеты над Беларусью. За исключением спасательных операций

Известно, что в белорусской тюрьме находится гражданка Швейцарии Наталья Херше. В декабре 2020 года минский «суд» приговорил ее к 2,5 годам колонии и компенсации в одну тысячу рублей.

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