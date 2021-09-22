Президент Литвы в своей речи в ООН призвал оказать давление на белорусский режим 22.09.2021, 17:15

Гитанас Науседа

Фото: Канцелярия Президента Литовской Республики

Гитанас Науседа напомнил о проблеме БелАЭС и нелегалах.

Президент Литвы Гитанас Науседа в своем выступлении на Генассамблее ООН поднял белорусскую тему. Он обвинил Минск в гибридной атаке, организованной в виде миграционного кризиса, а также затронул эксплуатацию БелАЭС.

Науседа считает, что действия белорусских властей могут оказывать влияние на международную безопасность. Он напомнил об инциденте с самолетом Ryanair, сравнив его с актом спонсируемого государством терроризма.

«Белорусский режим также испытывает новые методы гибридных действий. Вот уже несколько месяцев Литва сталкивается с беспрецедентной гибридной атакой. Искусственно создавая и направляя потоки нелегальной миграции, Беларусь стремится оказать политическое давление на Европейский союз», — передает пресс-служба литовского президента его слова.

Науседа заявил, что Литва решительно отвергает эту попытку посеять раздор и призвал ООН заняться решением данного вопроса.

«Нам всем необходимо активно бороться с торговлей людьми, разрушить бизнес-модель контрабандистов и отбить у мигрантов желание подвергать свою жизнь опасности. Необходимо провести серьезные дискуссии о том, как не дать одной стране использовать нелегальную миграцию для давления на другую страну. Мы должны четко заявить, что нельзя использовать людей в качестве инструментов», — сказал он.

Также Науседа назвал возмутительным действием начало коммерческой эксплуатации БелАЭС, которую Литва считает небезопасной. По его словам, белорусская сторона игнорировала многочисленные тревожные инциденты и не соблюдала стандарты безопасности. Все это, по его мнению, свидетельствует об отсутствии чувства ответственности у белорусских властей.

«Убежден, что было бы колоссальной ошибкой относиться к таким нарушителям так же, как и к климатически дружественным производителям, которые уважают окружающую среду и соблюдают правила ядерной безопасности. Решение вопроса Белорусской АЭС имеет огромное значение для нашей окружающей среды и является вопросом безопасности всех жителей Европы», — сказал Науседа.

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