США обещают помочь Европе с нехваткой газа 22.09.2021, 19:03

Американцы намерены обеспечить стабильные и доступные поставки газа в Европу.

США и ЕС работают над обеспечением европейских потребителей газа этой зимой. Об этом заявила секретарь США по вопросам энергетики Дженнифер Гренхолм, сообщает Укринформ в среду, 22 сентября.

"Повышение цен на газ привело к серьезной обеспокоенности относительно надежности существующих систем (энергетической) поставки и безопасности в Европе. Администрация в США была очень четкой в том, что мы и наши партнеры должны быть готовы стоять вместе, когда появляются игроки, которые, вероятно, манипулируют поставкой с целью получить собственную выгоду", - заявила она.

Гренхолм отметила, что США работают с европейскими партнерами над диверсификацией источников поступления энергии.

"Очевидно, это (диверсификация) является несколько продолжительной перспективой, и мы будем достигать этого агрессивным путем. Но, очевидно, все мы должны держать взгляд на проблемах любых манипуляций с ценами на газ, которые связаны с несостоятельностью обеспечить должное энергетическое снабжение. Мы смотрим на это очень серьезно. Вы будете иметь адекватные и доступные поставки газа этой зимой", - заверила представитель США.

Ранее в США заявили, что в наступающем отопительном сезоне страны Европы могут столкнуться с необходимостью распределения газа по квотам из-за его дефицита.

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