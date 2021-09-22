В Минске в квартирах начали включать отопление 22.09.2021, 19:50

ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО

Смотрите, когда точно у вас дома станет тепло.

Минский горисполком опубликовал график подключения отопления в жилых домах Минска. Тепло в квартиры, напомним, начали подавать с сегодняшнего дня.

В среду, 22 сентября в квартиры минчан начало поступать тепло. Такое решение было принято в Минском горисполкоме в начале недели.

Судя по графику, отопление в домах минчан включать будут постепенно. Когда в вашем доме потеплеют батареи, можно посмотреть по ссылке.

Напомним, отопление в жилищный фонд, общежития, учреждения образования (за исключением садиков и школ), театры, общегородские бани по правилам начинают подавать при среднесуточной температуре в течение пяти дней +8 °C и ниже.

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