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Зеленский - генсеку НАТО: Должна быть четкая временная перспектива членства Украины

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  • 22.09.2021, 20:02
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Зеленский - генсеку НАТО: Должна быть четкая временная перспектива членства Украины

Президент Украины провел встречу с Йенсом Столтенбергом в Нью-Йорке.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Нью-Йорке заявил о необходимости определить для Украины временную перспективу относительно ее вступления в Альянс.

Об этом говорится в сообщении главы государства в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"На встрече с Йенсом Столтенбергом поблагодарил за неизменную поддержку Украины и участие представителя НАТО в саммите Крымской платформы в Киеве. Для стран, стремящихся к членству в Альянсе, должна быть четкая временная перспектива. Евроатлантический курс нашего государства неизменный", - говорится в сообщении президента Украины .

В пресс-службе главы государства позже сообщили, что Зеленский проинформировал Йенса Столтенберга о ходе выполнения Украиной годовых национальных программ под эгидой Комиссии Украина - НАТО. Он выразил надежду, что страны - члены НАТО смогут определить для Украины исчерпывающий перечень реформ, соответствующие критерии и "маркеры" выполнение которых позволит перейти к следующему этапу интеграции с Альянсом.

Говоря о важности совместных с НАТО усилий для усиления безопасности в Черноморском регионе, Зеленский отметил важность дальнейшего увеличения присутствия флотов стран НАТО в Черном море, а также взаимодействия государств Черноморского побережья.

Президент отметил, что Украина готова активно участвовать в соответствующих совместных действиях с Альянсом, а также выразил заинтересованность в расширении количества совместных учений.

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