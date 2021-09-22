Зеленский - генсеку НАТО: Должна быть четкая временная перспектива членства Украины

Зеленский - генсеку НАТО: Должна быть четкая временная перспектива членства Украины5
- 22.09.2021, 20:02
- 1,530
Президент Украины провел встречу с Йенсом Столтенбергом в Нью-Йорке.
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Нью-Йорке заявил о необходимости определить для Украины временную перспективу относительно ее вступления в Альянс.
Об этом говорится в сообщении главы государства в Twitter, сообщает "Европейская правда".
"На встрече с Йенсом Столтенбергом поблагодарил за неизменную поддержку Украины и участие представителя НАТО в саммите Крымской платформы в Киеве. Для стран, стремящихся к членству в Альянсе, должна быть четкая временная перспектива. Евроатлантический курс нашего государства неизменный", - говорится в сообщении президента Украины .
На зустрічі з @jensstoltenberg подякував за незмінну підтримку 🇺🇦 та участь представника @NATO у саміті #КримськоїПлатформи в Києві. Для країн, які прагнуть членства в Альянсі, має бути чітка часова перспектива. Євроатлантичний курс нашої держави незмінний. pic.twitter.com/Km0mnxPeVR— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 22, 2021
В пресс-службе главы государства позже сообщили, что Зеленский проинформировал Йенса Столтенберга о ходе выполнения Украиной годовых национальных программ под эгидой Комиссии Украина - НАТО. Он выразил надежду, что страны - члены НАТО смогут определить для Украины исчерпывающий перечень реформ, соответствующие критерии и "маркеры" выполнение которых позволит перейти к следующему этапу интеграции с Альянсом.
Говоря о важности совместных с НАТО усилий для усиления безопасности в Черноморском регионе, Зеленский отметил важность дальнейшего увеличения присутствия флотов стран НАТО в Черном море, а также взаимодействия государств Черноморского побережья.
Президент отметил, что Украина готова активно участвовать в соответствующих совместных действиях с Альянсом, а также выразил заинтересованность в расширении количества совместных учений.