Хунта дико боится забастовки 23.09.2021, 7:55

2,378

Вчера Таракан дал еще несколько поводов для стачки.

Хунта дико боится забастовки, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Для того, чтобы было понимание, что без стачки – никуда, вспомним вчерашнее заседание во дворце по вопросам социальной политики. «Самое социальное государство» в мире вслед за попыткой обмануть врачей, которые не жалея живота своего борются с ковидом, и пересчитать им ковидные надбавки (медики, самое время сказать «Нет») решило ударить и по многодетным.

Мы уже писали о том, что синепал всерьез обиделся на многодетные семьи за то, что они отважились выступить против нарушения прав человека. Показательные процессы над многодетными мамами – это отдельный вид позора.

Но позориться решено до конца. И хунта вводит ограничительные меры по использованию материнского капитала. Еще недавно его можно было использовать на обучение и оздоровление, однако денег нет, и хунта предлагает перенести выплаты на 15-20 лет.

«Забота» о пенсионерах, которые являются главной мишенью ковида, тоже интересная. Вместо активной вакцинации – сутки за чтение неправильных книг в переполненных камерах и Окрестина без матрасов на равных с более молодыми участниками заговора 97 процентов. Это примерно все, что нужно знать по «самое социальное государство в мире».

Ну, и, конечно, когда надежды на государство нет, то имеет смысл рассчитывать только на себя. Носите маски, вакцинируйтесь, соблюдайте социальную дистанцию, по возможности работайте удаленно и готовьтесь к забастовке. Стачке быть – флешмоб продолжается.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».