Как работают страховые компании в Польше 3 24.09.2021, 22:03

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фото: onliner.by

Белорусы поделились личным опытом после ДТП.

Недавно Игорь с Юлей переехали из Беларуси в Польшу. Получив заветные PBH-штампы в паспорта в середине мая, молодая семья направилась в Гданьск вить гнездышко для комфортной жизни, пишет «Онлайнер». Юля активно пополняет свой Instagram постами про новую страну. 22 августа же ребята попали в ДТП. Авария произошла на загородной трассе, и всего в столкновении оказалось повреждено семь автомобилей. Некоторые — довольно серьезно.

К счастью, наши соотечественники отделались испугом и помятым порогом в своей свежекупленной Skoda Octavia. В ДТП за границей попадаешь не каждый день, и мало кто знает, как вести себя в такой ситуации. Ребята согласились рассказать об опыте взаимодействия с польской страховой компанией и местной полицией без знания языка и местных водительских прав.

Изначально машину покупать не планировали

В Беларуси у пары был свежий Volkswagen Tiguan R-Line в максимальной комплектации. Но из-за переезда они продали машину и даже не планировали покупать авто в Польше.

— Мы знали, что в Гданьске почти все парковки платные, а аренда квартиры с паркингом стоит дорого. Поэтому изначально мы решили, что побудем какое-то время без автомобиля. Тем более в Польше хорошо развит общественный транспорт — есть трамваи, автобусы, электрички. Но уже через пару недель после переезда мы передумали и начали присматриваться к машинам. Все-таки мы привыкли к комфортным дальним поездкам на личном авто. Квартиру тоже арендовали с выделенным местом на паркинге, — рассказал Игорь.

Это не первая Skoda в семье. До «Тигуана» пара ездила на калужском Skoda Rapid 1,4 TSI с DSG. «Октавию» тоже взяли бензиновую с 1,4-литровым мотором, но на механической коробке передач. В Польше, как и в других странах Западной Европы, трудно найти машину С-класса с АКП. Покупка Octavia обошлась в 17 тысяч долларов. Автомобиль с пробегом в 103 тысячи километров и в средней комплектации. Еще год на заводской гарантии.

Авария

Воскресенье, 22 августа, 11:20 утра. Ребята ехали из Гданьска в город Хель, что находится на кончике одноименной косы напротив Гдыни. В любые летние выходные езда по Поморскому воеводству напоминает аттракцион — сюда съезжаются тысячи туристов со всей Польши и севера Германии, на дорогах плотный трафик с раннего утра до позднего вечера.

Игорь был за рулем. Ехал в правой полосе. Неожиданно после поворота трассы перед ними возник затор. Все автомобили начали резко тормозить. В крайней левой водитель Citroen C4 не успел среагировать на изменение дорожной ситуации и врезался во впереди идущую машину. Спереди столкнулись еще несколько авто. Игорь успел затормозить перед затором, но фара, отлетевшая от Citroen, угодила в боковую часть Skoda.

— Все произошло очень быстро. Мы с Юлей слышали удар по машине. После остановки я вышел и осмотрел в первую очередь заднюю часть своего авто. Мало ли, кто-то мог ударить сзади. Но все было целое. Мы уже даже собирались уезжать, как я заметил на пороге вмятину. Рядом лежала фара от Citroen. Пришлось ждать полицию, — вспоминает события месячной давности Игорь.

В день аварии еще не прошло и двух недель с момента покупки автомобиля. У ребят даже не был готов техпаспорт на эту Skoda.

— Мы купили машину совсем недавно и еще даже не успели получить полноценный техпаспорт. Катались с временным документом (на фото выше. — Прим. Onlíner) — нам его выдали в Ужонде, когда мы ставили авто на учет. После ДТП думали, что это может создать определенные трудности. Хотя, разумеется, автомобиль наш был застрахован и с документами у нас все было в порядке, — отмечают молодые люди.

На самом деле никаких трудностей не возникло.

Первыми приехали пожарные

Через 14 минут после ДТП на место аварии прибыли пожарные. Они на короткое время перекрыли дорогу, осмотрели ребенка, который был в одной из поврежденных машин. После этого велели водителям перегнать автомобили на обочину, чтобы освободить трассу и не создавать затор.

— Интересный момент. После того как приехали пожарные, формально они были ответственны за все машины. И только после того как разбирательства были закончены, водителям поврежденных авто выдали документ, где было указано, что с настоящего момента ответственность за транспортные средства находится на водителях, — вспоминает Юля.

На месте аварии пробыли полтора часа

Полиция приехала минут через 20 после ДТП. Сотрудники начали опрашивать всех участников аварии, чтобы понять, нет ли нестыковок. Удостоверившись, что показания водителей не противоречат друг другу, людей начали отпускать.

— Мы не очень хорошо говорим по-польски, и коммуницировать с полицейским нам помогла пара из другой машины. Мы общались с ними по-английски, а они переводили показания полицейскому. В итоге нам выдали бумажку, написанную от руки. Там были указаны уникальный номер аварийного случая, имя виновника наших повреждений (водитель Citroen) и данные страховой компании виновника. По словам полицейского, этого должно было хватить для получения возмещения от страховой, — рассказал Игорь.

На месте ДТП у белорусов проверили документы на авто (хватило временного техпаспорта) и водительское удостоверение (оно у Игоря было белорусское).

Разбирательства со страховой

Автомобиль виновника оказался застрахован в компании Generali. На сайте страховой нужно было заполнить подробную форму о ДТП. У поляков это заняло бы 15 минут, но белорусы ответственно переводили все пункты анкеты целый час. Из-за множества пунктов с выпадающими списками «скопипастить» текст в Google.Translate не получалось — приходилось все вводить руками.

— В анкете почему-то были пункты, где требовалось указать телефон, электронную почту и адрес проживания виновника ДТП. У нас этих данных, конечно же, не было. У онлайн-консультанта мы узнали, что данные пункты можно пропускать, отмечая, что у нас нет информации. Кроме того, к анкете необходимо было прикрепить документы и фотографию повреждения. Мы все это сделали и отправили форму, — рассказала Юля.

Осмотр машины онлайн

Через день позвонили из страховой. Договорились на осмотр автомобиля, выбрав конкретный день. С прошлого года в Польше осмотр поврежденных в ДТП машин проходит онлайн. Данное мероприятие прошло в пятницу. Для этого пришлось выгнать автомобиль с паркинга — под землей не тянет интернет. Сотрудник страховой попросил показать повреждение, VIN-номер, регистрационные номера спереди и сзади и пробег на одометре. Через полчаса пришел предварительный подсчет возмещаемых средств. В документе были указаны мастерские, которые производили оценку повреждений. В качестве опции предлагалось починить авто на одной из станций.

Окончательная сумма возмещения была названа в понедельник (она не отличалась от предварительной) — за поврежденный порог Игорь с Юлей получили 1240 злотых (313 долларов). В компании пообещали прислать эту сумму в течение пяти дней. В итоге деньги поступили на счет, указанный в анкете на сайте страховой, через два дня.

— Машину мы покупали у дилера в Гданьске и чинить ее собираемся там же. Надеемся, что нам хватит 1240 злотых на такой ремонт. Можно было бы ездить и с таким порогом, но в следующем году мы собираемся продавать эту Skoda и брать что-нибудь более интересное, поэтому хотим содержать автомобиль в хорошем состоянии, чтобы к моменту продажи он был в идеале, — пояснила Юля.

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