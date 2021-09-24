На выходных будет тепло, но дождливо 24.09.2021, 22:20

Фото: charter97.org

Синоптики сделали прогноз погоды на 25-26 сентября.

Синоптики рассказали, какой будет погода в Беларуси в выходные, 25 - 26 сентября. Информация об этом была размещена на портале pogoda.by.

- В субботу, 25 сентября, в стране будет преобладать облачная погода. На большей части территории прогнозируются дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный умеренный, днем - порывистый. Местами по западу Беларуси возможен сильный порывистый, - сообщили синоптики.

Температура воздуха ночью составит от +4 до +10 градусов, а днем - от 11 градусов со знаком плюс по северо-востоку до +18 по юго-западу страны.

По информации синоптиков, в воскресенье, 26 сентября, в стране сохранится дождливая, но теплая погода.

- В стране будет облачно с прояснениями. Местами, в частности по востоку Беларуси, прогнозируются кратковременные дожди. Ночью и утром будет слабый туман. Ветер сохранится северо-западный, северный умеренный, местами порывистый, - говорится в сообщении.

Температура воздуха ночью составит от +4 до +11 градусов, днем - от +10 до +16. По юго-западу Беларуси воздух прогреется до 18 градусов.

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