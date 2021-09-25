Лукашенко приехал в Сочи — и там началось сильное наводнение 15 25.09.2021, 11:16

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Город затопило вместе с Тараканом.

В ночь на субботу 25 сентября в российском Сочи, как и прогнозировалось, прошел мощный ливень. В зону его действия попадали все четыре района города, однако наиболее сильные осадки наблюдались в предгорных и горных селах Лазаревского района. Вышла из берегов река в Вардане, затопив участок федеральной автотрассы. Движение там пока остановлено, сообщает sochinews.io.

— В настоящее время движение остановлено: подтоплен 100-метровый участок дороги А-147 Джубга – Сочи, км 147 (мкр. Вардане), — говорится в сообщении ФКУ Упрдор «Черноморье».

Ранее в Сочи было объявлено экстренное предупреждение в связи с непогодой 25 сентября.

Накануне, 24 сентября в Сочи с необъявленным визитом прибыл Лукашенко. Пресс-служба Таракана о визите не сообщила, цели его до сих пор не ясны.

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