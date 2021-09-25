Таракан внезапно улетел в Сочи 21 25.09.2021, 8:09

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Пропаганда попыталась скрыть визит от белорусов.

Российское госагентство РИА «Новости» сообщило со ссылкой на неназванный источник, что Лукашенко улетел внезапно в российский курортный город Сочи.

«Лукашенко находится с частной поездкой в Сочи», — сказал собеседник российского агентства.

РИА «Новости» сообщает, что он якобы «прилетел отдохнуть в дом отдыха».

В пресс-службе Лукашенко не сообщили о его поездке. Ранее о планируемом визите в пропагандистских СМИ также не сообщалось.

Известно, что президент РФ Владимир Путин ушел на карантин 14 сентября из-за того, что «десятки людей в его близком окружении заразились коронавирусом».

Свою самоизоляцию президент РФ проводит в своей резиденции в Ново-Огарево под Москвой. Так что у Сочи его пока нет.

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