Таракан внезапно улетел в Сочи

Таракан внезапно улетел в Сочи21
- 25.09.2021, 8:09
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Пропаганда попыталась скрыть визит от белорусов.
Российское госагентство РИА «Новости» сообщило со ссылкой на неназванный источник, что Лукашенко улетел внезапно в российский курортный город Сочи.
«Лукашенко находится с частной поездкой в Сочи», — сказал собеседник российского агентства.
РИА «Новости» сообщает, что он якобы «прилетел отдохнуть в дом отдыха».
В пресс-службе Лукашенко не сообщили о его поездке. Ранее о планируемом визите в пропагандистских СМИ также не сообщалось.
Известно, что президент РФ Владимир Путин ушел на карантин 14 сентября из-за того, что «десятки людей в его близком окружении заразились коронавирусом».
Свою самоизоляцию президент РФ проводит в своей резиденции в Ново-Огарево под Москвой. Так что у Сочи его пока нет.