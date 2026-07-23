закрыть
23 июля 2026, четверг, 1:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Умер известный саксофонист Плас Джонсон

  • 23.07.2026, 1:13
Умер известный саксофонист Плас Джонсон
Плас Джонсон

Он исполнил культовую музыку из «Розовой пантеры».

Знаменитый саксофонист Плас Джонсон умер в возрасте 94 лет. Он известен своим соло в главной теме фильма «Розовая пантера».

Он родился 21 июля 1931 года в Дональдсонвилле (штат Луизиана) и ушел из жизни в возрасте 94 лет в Гранада-Хиллз, штат Калифорния.

За свою карьеру Джонсон записывался со многими легендами музыкальной индустрии, включая Эллу Фицджеральд, Би Би Кинга, Фрэнка Синатру, Марвина Гэя, Сэма Кука, Элтона Джона, Кэрол Кинг и других.

Одним из самых известных его выступлений стало исполнение главной темы фильма «Розовая пантера», записанной в 1963 году совместно с Генри Манчини.

«Мы сделали всего два дубля, кажется… Когда мы закончили, все зааплодировали — даже струнники, — вспоминал Джонсон об этой сессии. — А это о многом говорит… Они никогда и никому не аплодируют».

Композиция вошла в саундтрек к фильму и была выпущена как сингл в 1964 году, попав в десятку лучших чарта Billboard Adult Contemporary. Она также была удостоена трех премий «Грэмми».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эта поездка может изменить настроения в США
Эта поездка может изменить настроения в США Остап Ярыш
Где два казака, там три атамана
Где два казака, там три атамана Николай Статкевич
У последней черты
У последней черты Ирина Халип
Есть хорошие новости из-за океана
Есть хорошие новости из-за океана Юрий Федоренко