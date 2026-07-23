Умер известный саксофонист Плас Джонсон 23.07.2026, 1:13

Плас Джонсон

Он исполнил культовую музыку из «Розовой пантеры».

Знаменитый саксофонист Плас Джонсон умер в возрасте 94 лет. Он известен своим соло в главной теме фильма «Розовая пантера».

Он родился 21 июля 1931 года в Дональдсонвилле (штат Луизиана) и ушел из жизни в возрасте 94 лет в Гранада-Хиллз, штат Калифорния.

За свою карьеру Джонсон записывался со многими легендами музыкальной индустрии, включая Эллу Фицджеральд, Би Би Кинга, Фрэнка Синатру, Марвина Гэя, Сэма Кука, Элтона Джона, Кэрол Кинг и других.

Одним из самых известных его выступлений стало исполнение главной темы фильма «Розовая пантера», записанной в 1963 году совместно с Генри Манчини.

«Мы сделали всего два дубля, кажется… Когда мы закончили, все зааплодировали — даже струнники, — вспоминал Джонсон об этой сессии. — А это о многом говорит… Они никогда и никому не аплодируют».

Композиция вошла в саундтрек к фильму и была выпущена как сингл в 1964 году, попав в десятку лучших чарта Billboard Adult Contemporary. Она также была удостоена трех премий «Грэмми».

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