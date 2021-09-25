В Минске продают необычный дом: фото

В Минске продают необычный дом: фото10
- 25.09.2021, 19:12
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За скромной оберткой скрывается королевская роскошь.
Нетипичное предложение появилось на рынке столичной недвижимости — дом по улице Гало, пишет «Наша ніва». Сначала может показаться, что это самый обычный дом. Но только до того момента, пока вы не заглянули внутрь.
Продают недвижимость почти за $105 тысяч. Постройка 2015 года, площадь — 63.9 метра. Участок — шесть соток.
Авторы объявления отмечают, что дом имеет «положительную энергетику», а рядом живут дружелюбные соседи.