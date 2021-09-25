В Минске продают необычный дом: фото 10 25.09.2021, 19:12

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За скромной оберткой скрывается королевская роскошь.

Нетипичное предложение появилось на рынке столичной недвижимости — дом по улице Гало, пишет «Наша ніва». Сначала может показаться, что это самый обычный дом. Но только до того момента, пока вы не заглянули внутрь.

Продают недвижимость почти за $105 тысяч. Постройка 2015 года, площадь — 63.9 метра. Участок — шесть соток.

Авторы объявления отмечают, что дом имеет «положительную энергетику», а рядом живут дружелюбные соседи.

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