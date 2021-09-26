Усик победил Джошуа и стал объединенным чемпионом мира в супертяжелом весе 26.09.2021, 8:11

От нокаута британца спас только финальный гонг.

В Лондоне в ночь на 26 сентября на стадионе футбольной команды "Тоттенхем Хотспур" прошел поединок между чемпионом мира в профессиональном боксе по версиям IBF, WBO и WBA в супертяжелом весе Энтони Джошуа и украинским тяжеловесом, на счету которого нет поражений, Александром Усиком. Украинец одержал победу над британцем по очкам, сообщает liga.net.

Усик (18-0, 13 КО) решением всех трех судей победил Джошуа (24-1, 22 КО).

В конце поединка украинец уверенно боксировал и едва не отправил в нокаут Джошуа, но гонг прозвучал на восемь секунд раньше, что, возможно, спасло британца.

Счет судейских записок: 117-112, 116-112, 115-113.

По итогам поединка Усик стал обладателем поясов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.

В контракте на поединок был прописан пункт о реванше, так что можно ожидать повторной встречи боксеров на ринге.

Как сообщает Vringe, украинец во время поединка работал с высокой скоростью и плотностью, маневрировал, менял траекторию движения и запутывал соперника, а Джошуа не успевал за оппонентом и "прозевал" несколько левых прямых. В третьем раунде у британского боксера подогнулись коленки и пришлось прятаться в клинче. В четвертом раунде Джошуа несколько раз акцентированно пробил по корпусу Усика. В шестом раунде за Джошуа было несколько акцентированных попаданий, но потом солировать уже начал Усик, и британец был на грани падения. В десятом раунде правый глаз Джошуа начал заплывать из-за гематомы, а у Усика было кровотечение из-за рассечения.

Мегафайт организовала Matchroom Boxing, промоутерская компания влиятельного в мире бокса функционера Эдварда Хирна.

До поединка с Усиком на счету британца Джошуа из Англии было 24 победы, из них 22 получены досрочно, и одно поражение. Это фиаско (технический нокаут в 7-м раунде) летом 2019 года от Энди Руиса британец закрыл победой по очкам в реванше, который состоялся в конце того же сезона. Его противник – обязательный претендент Усик из Украины, у которого нет поражений, а на 18 побед 13 – досрочные. Оба – олимпийские чемпионы.

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