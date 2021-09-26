Мнение: Синепалого в Сочи показательно щелкнут по носу 15 26.09.2021, 9:59

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События могут развиваться по двум направлениям.

Синепалый (или уже синерукий) отправился в Сочи с частным визитом. По нашей информации, причин две, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Во-первых, показательно щелкнут по носу за несбывшиеся надежды на беспорядки в поствыборной России, заставив засвидетельствовать победу «Единой России» на «выборах».

Во-вторых, сами по себе мероприятия «Формулы» - это не про спорт и машины. А про возможность поговорить в кулуарах с тем, с кем невозможно встречаться официально, в том числе из стран Залива. Принуждение к транзиту и вопрос о деньгах.

Наблюдаем дальше. И помним, что нас, кроме нас самих, никто не освободит.

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