Молодые и «Зеленые» 27.09.2021, 15:16

фото: THE INSIDER

На выборах в Бундестаг консерваторов потеснили силы нового поколения.

Партия Ангелы Меркель ХДС потерпела историческое поражение на парламентских выборах в Германии, набрав 24% голосов - меньше, чем когда бы то ни было за всю историю страны. Формальный победитель - Социал-демократическая партия (СДПГ), набравшая 25,7% голосов, но если судить по тому, кто улучшил свой показатель больше других - в победителях либералы и «зеленые». Коалиции в самом раздробленном парламенте в истории могут быть самыми разными, а переговоры между партиями затянутся надолго, поэтому прощаться с канцлером Меркель пока рано, пишет в статье для The Insider политолог Сергей Сумленный.

Партия ХДС на парламентских выборах ухудшила свой результат на 8 процентных пунктов. Нельзя сказать, что опасность проигрыша не была очевидна еще полгода назад. Тогда главой партии – и кандидатом на пост канцлера – был выбран наиболее бесцветный из трех претендентов, премьер федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет. Ставить политика с харизмой хомячка на пост кандидата в канцлеры, когда вся страна уже смотреть не может на ХДС после 16 лет правления Меркель, было не то отвагой, не то безумием. Дело выглядело так, будто Меркель, известная своей привычкой добивать любых внутрипартийных конкурентов, решила максимально обезопасить себя от подсиживания.

И Лашет не разочаровал: начиная от того, что в его федеральной земле был достигнут один из самых высоких уровней заболеваемости, и заканчивая заливистым хохотом на заднем плане в то время, когда президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер зачитывал обращение к нации после катастрофического наводнения с десятками погибших и полутора тысячами пропавших без вести. Пока Штайнмайер выражал соболезнование, Лашет буквально складывался пополам, рассказывая стоящим рядом политикам что-то безумно смешное.

Что отличает эти немецкие выборы?

По итогам выборов Германия получила самый раздробленный парламент за всю послевоенную историю. Впервые ни одна из партий не получила больше 30% голосов: две лидирующие партии суммарно смогли получить лишь 50% (два легислатурных периода назад – 67%, полвека назад – 80%). Формально СДПГ с 25,8% оказывается самой сильной партией и имеет мандат на формирование правительства, но на деле малые партии уже поняли, что могут диктовать свои волю «старшим братьям», которые показали очень близкие результаты. Лидеры и либеральной СвДП, и «Зеленых» открыто заявили уже вечером после выборов, что это они резко увеличили свои результаты, получили мандат доверия от граждан, и поэтому сначала переговорят между собой, с кем из «больших» партий они готовы вступать в коалицию, а после уже сами предложат либо ХДС, либо СДПГ присоединиться.

Именно поэтому главный выигрыш нынешних выборов – это 14,6%, отданных за партию «Зеленых». Разумеется, если смотреть на рейтинги «Зеленых» начала года, то 14,6% можно посчитать и поражением, но все же это лучший результат партии за всю историю. Более того, «Зеленые» получили не менее 14 прямых мандатов – также лучший результат партии. Результат «Зеленых» отлично перекликается с результатом Свободной демократической партии (СвДП) – немецких либералов. Именно эти две партии наиболее популярны среди молодежи: 24% и 23% впервые проголосовавших отдали свои голоса СвДП и «Зеленым» соответственно.

Провал любителей Путина и законсервировавшиеся правые радикалы

Мощные сдвиги электорального поведения очевидны по всей стране. Леворадикальная и частично неосталинистская и антисемитская партия «Левые», обожающая Владимира Путина и даже приглашавшая в свое время на виртуальную «антифашистскую конференцию» в Берлин командира «батальона Оплот» так называемой ДНР, теряет половину голосов и проваливается ниже 5% барьера.

К сожалению, она все равно пройдет в Бундестаг благодаря «правилу трех прямых мандатов»: если кандидатам от партии удается получить три прямых мандата (а «Левые» их получили благодаря поддержке в Восточном Берлине), то партия проходит в Бундестаг даже если недотягивает до 5% барьера, но падение «Левых» все равно показательно.

Праворадикальная АдГ теряет голоса в целом по стране, балансируя вокруг 10%, но в восточных регионах Саксония и Тюрингия занимает первое место – 24% и 23,7% соответственно. Фактически АдГ превращается в региональную партию депрессивного юга бывшей ГДР, где может законсервироваться надолго. При этом традиционно консервативные предвыборные участки, наоборот, переходят к кандидатам и кандидаткам, которых еще несколько электоральных циклов назад невозможно было себе и представить. На северо-востоке Германии традиционный округ Шверин-Людвигслуст-Пархим-1 выбрал депутаткой в Бундестаг Реем Алабали-Радован. Реем родилась в 1990 году в Москве в семье иракцев, в возрасте шести лет переехала в с родителями в Германию. Подчеркивает, что занимается боксом в основанной еще в ГДР спортивной команде «Трактор Шверин». Забавно, что в тот год, когда Реем родилась, Ангела Меркель была впервые избрана в Бундестаг по избирательному округу, что расположен по соседству с тем, где сегодня избралась Реем. Меркель ездила в Москву победительницей Олимпиад, и уходит из Бундестага, Реем из Москвы убежала – и приходит в Бундестаг. Символизма тут, разумеется, нет никакого, кроме того, что избрание Реем было бы невозможным еще несколько лет назад.

Возможные коалиции

Для формирования коалиции необходимо более 50% мандатов – при этом желательно иметь их с запасом, т.к. опыт показывает, что ни один канцлер или канцлерка не получали в ходе голосования по кандидатуре всех голосов формально созданной коалиции. Кто-то из депутатов коалиционных партий всегда окажется недоволен и проголосует против. Поэтому практически возможны лишь три коалиции.

Первая - «Ямайка» - по черно-зелено-желтым цветам флага этой страны, союз ХДС/ХСС, СвДП и «Зеленых». Эта коалиция наиболее вероятна, т.к. союз с ХДС традиционен для СвДП и достаточно прост для «Зеленых», которые успешно работают в коалиции с ХДС в региональном правительстве одного из самых развитых регионов страны, Баден-Вюртемберга. Для Германии эта коалиция была бы самой реформистской и нацеленной на экономический рост с учетом интересов климата. Для соседей по Европе такая коалиция также была бы выгодна, поскольку «Зеленые», которым может отойти министерство иностранных дел, традиционно нацелены на гораздо более активную поддержку соседей – особенно в Восточной Европе перед лицом российского давления.

Второй возможной коалицией может стать «светофор»: союз СДПГ, СвДП и «Зеленых». СДПГ очевидно будет настаивать на таком варианте, подчеркивая, что получила больше всего голосов, а значит, имеет мандат на формирование правительства. Для СвДП такой союз был бы сложным, поскольку позиции СвДП и СДПГ по ключевым вопросам (налоги, регулирование рынков, приоритеты бизнеса) принципиальным образом расходятся.

Продолжение «Большой коалиции» - союза ХДС/ХСС и СДПГ – возможно математически, но было бы сложным с политической точки зрения: обе партии понимают, что третья «Большая коалиция» подряд похоронит любые электоральные шансы партий на следующих выборах. Однако в пользу такой коалиции может сыграть и желание Армина Лашета и Олафа Шольца остаться у власти, и их схожесть друг с другом: оба являются патриархальными политиками, замешанными во многих скандалах, и не желающими терять власть. Условно говоря, пророссийскому Лашету, одобрявшему бомбардировки Сирии и отрицавшему вину России в отравлении Скрипалей, куда проще найти общий язык по вопросам восточной политики с пророссийским Шольцем, чем терпеть в своем кабинете критикующую Москву Анналену Бэрбок или призывающего поставлять в Украину оружие Роберта Хабека.

Мечта левого крыла СДПГ и так называемых «фундаменталистов» внутри «Зеленых» - коалиция СДПГ, «Зеленых» и «Левых» - неосуществима даже после прохождения «Левых» в парламент – для нее просто не хватит голосов. Любые другие коалиции либо невозможны политически (например, союзы с АдГ), либо лишены смысла (например, коалиция «Германия»: ХДС, СДПГ и СвДП – такая коалиция математически возможна, но не имеет смысла для участников, поскольку ХДС отлично может поделить портфели и с СДПГ, не приглашая СвДП).

Когда же уйдет Меркель?

При достаточно прозрачном политическом поле ожидать быстрого формирования нового правительства не стоит. Опыт прошлых выборов показывает, что коалиционные переговоры – особенно когда речь идет о создании небывалой ранее коалиции – легко могут продлиться не один месяц. Хотя в эфире ток-шоу после выборов социал-демократ Олаф Шольц и заявил, что надеется на формирование правительства до Рождества, вероятность этого не такая уж и большая. Пока же голосования по кандидатуре нового канцлера или канцлерки не случится, старое правительство Ангелы Меркель будет и дальше выполнять свои обязанности. Это создает дополнительные риски для Германии и Европы, поскольку в случае возникновения новых международных напряженностей Меркель очевидно не захочет вмешиваться в конфликты. Так или иначе, у жителей Германии есть все шансы прослушать новогоднее обращение 2022 года от все той же порядком надоевшей Ангелы Меркель.

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