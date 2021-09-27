В Китае на фоне энергетического кризиса произошли масштабные отключения электричества 4 27.09.2021, 16:41

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Людей просят не включать микроволновки и бойлеры.

В Китае усугубляется энергетический кризис, из-за которого уже начались перебои в работе заводов. Теперь электричества не хватает и городам - жители региона пишут в соцсетях, что их дома перестали отапливать, а на улицах не работают светофоры, передает ВВС.

Нехватка электричества коснулась жителей провинций Ляонин, Гирин и Хэйлунцзян. В некоторых городах жителей просят не пользоваться в часы пикового спроса на электричество бойлерами и микроволновками. Торговые центры закрываются раньше положенного времени.

В китайских СМИ распространяется видео с автомобилями, едущими по шоссе в Шэньяне без освещения. При этом еще в десяти провинциях Китая, в том числе в промышленных центрах, уже введены ограничения на потребление электричества.

В Ляонине после внезапного отключения вентиляционной системы в заводском цеху 23 рабочих были госпитализированы с отравлением углекислым газом. В местных СМИ появляются новости об отравлении людей, пытавшихся отапливать тесные комнаты с помощью газовых плит. Перебои с электричеством могут коснуться почти 100 млн человек - именно столько живет в совокупности в трех провинциях.

Эксперты считают причиной перебоев дефицит угля и новые квоты на эмиссии углекислого газа в Китае. Государственная электросетевая корпорация страны в понедельник пообещала в ближайшее время восстановить электроснабжение в городах.

Из-за перебоев на прошлой неделе приостановили работу многие заводы, в том числе поставляющие компоненты компаниям Tesla и Apple. В воскресенье вечером один из поставщиков плат для продукции Apple, компания Unimicron Technology Corp, заявила, что из-за ограничений на потребление электричества три ее завода приостановили работу на пять дней - с 26 по 30 сентября.

Проблемы с электричеством в Китае начались еще летом. В июле власти начали плановые отключения в Пекине и Сиане. Агентство Блумберг со ссылкой на китайскую электросетевую корпорацию тогда сообщало, что перебои возможны в 11 провинциях на востоке и в центре страны - потребление в этих провинциях выросло до рекордных значений. Тогда аналитики связывали это с жаркой летней погодой.

Теперь, с приближением зимы, на севере страны начинает холодать. Министерство энергетики Китая распорядилось, чтобы поставщики угля и газа готовились к зимнему скачку потребления.

Администрация провинции Гирин пытается решить проблему дефицита угля, закупая его в регионе Внутренняя Монголия на севере Китая.

Власти провинции Ляонин на прошлой неделе заявили, что с июля этого года резко упало производство электроэнергии. При этом одна из энергетических компаний написала в соцсетях, что перебои продлятся всю зиму, а внезапное отключение электричества станет новой нормой. Позже пост удалили, но вскоре похожее заявление прозвучало уже по официальному телеканалу, сообщает агентство Рейтер.

16 июля в Китае начала работать новая система обмена квотами на эмиссии углерода - это крупнейшая в своем роде подобная система, с помощью которой Пекин надеется сократить выбросы парниковых газов китайскими заводами и связывает с системой большие надежды - к 2060 году Китай хочет стать "углеродно нейтральным". Это значит, что все вредные выбросы китайских заводов в атмосферу будут компенсированы с помощью технологий снижения вреда, перехода на менее токсичные материалы и высадки деревьев.

Однако сейчас центр критикует региональные правительства за то, что они не достигают целей по сокращению выбросов. Пекин давит на местных чиновников с тем, чтобы потребление электричества в их регионах не росло.

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