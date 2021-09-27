В Южной Корее предложили подумать над запретом есть мясо собак 2 27.09.2021, 18:05

Эту инициативу поддерживают более половины опрошенных жителей страны.

В Южной Корее предложили изучить возможность запретить употреблять в пищу мясо собак. С соответствующей инициативой выступил президент страны Мун Чжэ Ин, сообщило РБК со ссылкой на агентство Yonhap.

«Не пришло ли время взвешенно рассмотреть вопрос о запрете на употребление в пищу мяса собак?» — сказал Мун Чжэ Ин.

Об этом он заявил в ходе консультаций с премьер-министром республики Ким Бу Гёмом по вопросу улучшения системы ухода за брошенными домашними животными.

По информации агентства, у Мун Чжэ Ина несколько собак.

Уголовный кодекс Южной Кореи предусматривает наказание за издевательства над животными. Статья ограничивает жестокое убийство собак или кошек или жестокое обращение с ними, но не употребление их в пищу, отмечает Yonhap.

Ежегодно на собаководческих фермах в Южной Корее разводят около 2,5 млн собак, со ссылкой на данные организации по защите животных Humane Society International сообщает USA Today. Около 1 млн из них съедают, остальные используются для разведения, часть погибает из-за плохих условий содержания.

При этом опрос Humane Society International, проведенный в 2020 году, показал, что 84% респондентов в Южной Корее отказываются есть мясо собак, а почти 60% поддерживают запрет на его употребление (в 2017 году сторонников этой идеи было 35%).

Всего в стране открыто 3,3 тыс. ресторанов, предлагающих блюда из мяса собак. Разведением животных занимаются 2,8 тыс. фирм, не считая данных о незарегистрированных предприятиях.

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