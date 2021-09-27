Hubble сфотографировал гигантский «глаз» в созвездии Терезы 3 27.09.2021, 19:16

3,210

фото: twitter.com/NASAHubble

Яркий кадр.

Принадлежащий NASA Телескоп Hubble сделал фотографию спиральной галактики. Она расположена в созвездии Весы за 130 млн световых лет от Земли.

Об этом сообщает пресс-служба обсерватории Hubble.

Стоит отметить, что галактику открыл британский астроном Фридрих Вильгельм Гершель в 1787 году.

NCG 5728 является энергичным типом, известным как сейфертовская галактика (спиральные, или же неправильные галактики со звездообразным активным ядром). Интересно то, что некоторые из ядер испускают настолько мощные излучения, что за ними почти невозможно наблюдать. NGC 5728, со своей стороны, хорошо виден и в оптическом и инфракрасном диапазоне длины волн.

фото: esahubble.org

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».