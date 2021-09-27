Blue Origin назвала дату следующего туристического полета в космос 27.09.2021, 20:14

Фото: qz.com

В космос отправятся четыре человека.

Компания Blue Origin заявила о том, что следующий туристический полет ее космического корабля New Sherard состоится 12 октября. В космос отправятся четыре человека, говорится на сайте компании.

Так, полет совершит бывший инженер NASA сооснователь Planet Labs Крис Бошуизен, а также заместитель директора Planet Labs по медико-биологическим наукам и здравоохранению, соучредитель Medidata Глен Де Вирс. Имена еще двух участников полета огласят позже.

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