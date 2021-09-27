Врачи начали массово писать о реальной ситуации с Covid-19 в Беларуси 2 27.09.2021, 22:44

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Что скрывает лукашенковский Минздрав?

Еще год назад белорусы возмущались: ладно минздрав, но почему молчат медики и никто в открытую не расскажет, сколько белорусов на самом деле болеет коронавирусом и умирает от него? В этом ковид-сезоне ситуация заметно изменилась: врачи начали рассказывать честные истории из белорусских больниц о том, как сейчас болеют люди, сколько человек ежедневно умирает и правда ли вакцина, которой, увы, не доверяет большинство белорусов, помогает пережить эту болезнь с минимальными потерями. The Village Беларусь собрал самые свежие истории и вместе с медиками просит вас: берегите себя и окружающих.

«Все и так уже увидели, что Минздрав обо*рался»

Знаю, что тема смертности в Беларуси от COVID-19 уже набила оскомину.

Но я до сих пор не могу понять, зачем скрывать реальные цифры?

Все и так уже увидели, что Минздрав обосрался (еще и крепко измазался), столкнувшись с настоящим вызовом.

Ну признайте, что провалили этот экзамен. Проанализируйте ошибки, сделайте выводы и начните реально работать.

А не признаются. Потому что исправить ничего не могут. Администраторы профнепригодны, нет гибкости, система инертна и неповоротлива, управление основано на запугивании и создании «хорошей» картинки на бумаге. Горизонтальных связей ней, врачи демотивированы, выгорают, деньги на зарплаты и лекарства заканчиваются, специалисты уезжают, острый кадровый голод.

Рекомендации по кислородотерапии появились спустя полтора (!!!) года. И есть подозрение, что одной из мотиваций их написания была огромная проблема с запасами и распределением этого самого медицинского кислорода. В одном из отделений реанимации нашей клиники давление в системе на протяжении этого года не поднималась выше 2,5атм. (при этом минимально допустимое — 4атм). И с этим связаны многие неудачи в лечении пациентов с COVID-19.

И со всем остальным так же, как с кислородом.

Каждый из нас, врачей, знает, сколько пациентов умирает в день в клинике. Максимум, что я помню — 12 человек в сутки. 12 в одной 6-й ГКБ. А собирая информацию от коллег из нескольких перепрофилированных клиник Минска, я получала цифры количества смертей около 30-40 в сутки. И это пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией, вынесенной в основной диагноз.

Признав реальные цифры смертности, МЗ вызвал бы хоть немного уважения. Но они продолжают закапываться в собственной лжи и лицемерии, вызывая только отвращение и гнев.

«Начал работать практически принцип военной сортировки»

— Насколько мне известно от коллег и родственников, с кем поддерживаю связь, в РБ сейчас ситуация близкая к тому, что было весной 2020-го. Антиваксерские настроения и отсутствие нормальных профилактических мер привели к тому, что больницы переполнены, в поликлиниках многочасовые очереди, начал работать практически принцип военной сортировки.

В ответ на пост Ники написал врач 10-й ГКБ:

«Сухо ответили: еще по спискам со среды ездим, не успеваем»

— Август-сентябрь, пока другая докторка была в отпуске, я вела амбулаторно в нашем районе ковид у детей.

Упаковываться в целлофан целиком мне было влом, ходила по домам к больным ковидом в своих очках для зрения, хорошей плотной маске (ffp3) и щедро поливая спиртом руки. И ещё вакцинированная — синоваком — в феврале.

Неделю назад вот затемпературила, сдала и ИФА и ПЦР для надежности — оказалось нет, что-то другое подхватила. Скорее, от своих родных детей, они накануне мне немного энтеровирусного продемонстрировали.

Температура побыла у меня сутки с некоторым першением в горле, насморком и прошла. Через 12 дней сходила ревакцинировалась Спутником. А то ж так себя корила в день температуры за упущенное время.

Я это к тому что маска, очки, спирт на руках и вакцина полугодовой давности лично меня достаточно защитили даже от плотного контакта с инфекцией.

С началом учебного года коронавирус прям стартанул. Из десяти детей в неделю все лето — до десяти детей в день в первые же недели сентября. Дети по-прежнему болеют с гриппоподобной симптоматикой и редко осложняются. Летальных случаев среди контактных с ними пожилых людей много.

Поток очень большой. Лаборатория все лето работавшая по часам — результаты в девять и в три — теперь может выслать результаты к семи вечера. Учитывая, что у них рабочий день до шести, масштаб нагрузки понятен.

Если позвонить ковидной бригаде и сказать «у меня тут на вызове ребенок контактный с симптомами, возьмите, пожалуйста» — в августе они приезжали через час- другой, а в пятницу они сухо ответили «ещё по спискам со среды ездим, не успеваем, составьте официальный запрос». Тоже масштаб понятен.

Я это к тому, чтобы лишний раз напомнить актуальное: маска, спирт в руках, вакцинация, массовые мероприятия лишний раз не посещать.

Из неожиданных последствий ковида — бывалые педиатры отметили, что число кишечных инфекций снизилось даже не в два раза, а раз в пять. Тоже, видимо, лишний раз спиртом руки помогает. Хорошая всеобщая привычка оказалась.

Что анонимно рассказывают врачи из разных минских больниц

Сообщество медиков «Белые халаты» тоже чуть ли не ежедневно публикует конкретные и честные инсайды от врачей разных белорусских медучреждений, чего раньше в таких масштабах тоже не было, вот несколько последних:

МИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА:

«Работаю в приемном покое Минской центральной районной клинической больницы. Новых больных с Covid-19 не принимаем, так как мест давно нет.

Весь стационар забит до отказа. Машины скорой помощи, которые привозят новых пациентов, разворачиваем на Минск, а они уже везут больного туда, где есть место.

Еще несколько недель назад ситуация была сложной, но управляемой. Сейчас же ее можно описать одним словом: хаос. Жаль работников скорых, которым приходится мотаться по Минску и району с больными на руках».

10-Я ГКБ МИНСКА:

«10-я больница уже давно работает с ковидом. Я помню, как нам было тяжело прошлой осенью, когда было много людей, когда не хватало кислородных точек. Но тогда мы как-то справлялись.

То, что происходит сейчас, даже сравнить нельзя. И мы все понимаем, что это только начало. И с ужасом ждем дальнейшего развития событий. Каждый рабочий день, каждое дежурство — это просто работа на износ.

Для многих стало уже нормой отработать день, остаться на ночь, а потом еще день обработать. Я не могу сказать насколько больница укомплектована кадрами. Но персонал часто на смене с трудом справляется с таким объемом работы.

Просто физически невозможно справляться с таким количеством тяжелых пациентов. Пациенты очень тяжелые, много молодых. Много температурящих, у которых нам с трудом удается сбить температуру. Нас предупредили, что будут закладывать в отделения по полной.

Знаю, что в некоторых отделениях люди лежат в коридорах, где-то под палаты переоборудовали кабинеты. Катастрофически не хватает кислородный точек, концентраторов. И это действительно проблема.

Без увлажненого кислорода для нуждающихся пациентам все наши усилия бесполезны.

Стабильно каждый день умирает от 6 человек и выше, и это только в нашей больнице, в одной из больниц Минска.

Смешно и противно читать статистику МЗ. Практически каждый день огромный поток людей в приемном отделении. Часто бывает, что отказываем в госпитализации просто потому, что нет мест. Но через пару дней эти отказники обращаются повторно, уже в более тяжелом состоянии.

И на фоне всего этого какие-то постоянные проверки, требования, прессинг, упреки в стиле «вы же получаете надбавки», жалобы и недовольство самих пациентов. При такой работе и объеме работы эти надбавки уже не стимулируют, люди выгорают, некоторые уходят, не выдерживают.

А когда ездишь по городу, видишь полное отсутствие мер защиты у людей, ощущение словно работаешь в какой параллельной вселенной.

И, кстати, о вакцинах. За последние пару месяцев, могу говорить только по нашему отделению, было меньше 10 больных ковидом после вакцинации. С интересом следили за течением болезни у них. Болезнь протекала намного легче по клиническим проявлениях, и в разы лучше были анализы в сравнении с невакцинированными».

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