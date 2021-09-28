«Милиционеры в шоке, Караев даже на звонки знакомых боялся отвечать» 28.09.2021, 9:17

фото: NN.BY

Как сливы кибер-партизан вызвали панику в МВД.

Работу в районных отделах внутренних дел переводят на бумагу, коммуникацию онлайн — на переписку обычной почтой. Бывшие силовики рассказали «Нашей Ниве», как их действующие коллеги отреагировали на сливы хакеров и расследования, проводившиеся в последнее время.

«Караев даже на звонки от своих знакомых не отвечал»

«Мы неоднократно слышали от людей в системе МВД, что они все в шоке от взлома базы данных. Один сотрудник, например, прямым текстом пишет нам: все в ах*е. Рядовые милиционеры вообще не понимают, как такое возможно», - рассказывает представитель объединения бывших силовиков.

По его словам, действующие сотрудники боятся, что прослушивали каждого и что теперь может стать публичной их критика начальства.

«Безусловно, в частных беседах все обсуждают свое руководство. Критикуют его. Поэтому люди боятся, что эти разговоры будут использованы против них», - говорит собеседник «Нашей Нивы».

О реакции героев последних сливов пока неизвестно. Но источники говорят, что бывший министр внутренних дел Юрий Караев, например, после сливов с записью его выступления три дня не отвечал на звонки по телефону.

«Он даже на звонки от своих знакомых не отвечал», - говорит бывший силовик.

«Показательной реакции Министерства внутренних дел на сливы, вероятно, не будет»

«Показательной реакции Министерства внутренних дел на сливы, вероятно, не будет. В министерстве, скорее всего, продолжат делать вид, что ничего не произошло. До нас доходит информация, что есть приказ никого не увольнять и не наказывать, чтобы показать сотрудникам, что акция якобы не имела серьезных последствий.

Хотя, я думаю, за это надо кого-то посадить в тюрьму, так как эти данные были сохранены как попало, что привело к их утечке. За это должны люди быть наказаны», - считает собеседник.

«Складывается впечатление, что в министерстве до сих пор не поняли, как могли случиться утечки. Причину я вижу в повальном головотяпстве и в технической некомпетентности», - говорит представитель бывших силовиков.

«Работу переводят на бумагу, обычную почту и CD-диски»

Бывшим силовикам на сегодня известны некоторые последствия слитых разговоров и баз данных.

Они утверждают, что, во-первых, в РОВД сейчас недоcтупен онлайн-биллинг — отслеживание местоположения человека.

«Ранее для этого использовался банк данных «Маяк». А вот после утечки информации этот банк данных забрали из территориальных РОВД. Точки доступа остались только в областных управлениях.

И теперь сотрудники районных отделов вынуждены присылать письменные запросы по обычной почте, чтобы получить сведения биллинга», - говорит собеседник. - Поскольку запросов много, а рассматриваются они по очереди, это влияет на скорость реагирования на преступления».

Во-вторых, говорят бывшие силовики, из РОВД забрали точки доступа к прослушиванию телефонных разговоров, что на официальном языке называется «оперативно-техническими мероприятиями № 2».

«Раньше просто из РОВД сотрудник мог прослушивать, что говорят или говорили фигуранты по уголовным делам, - объясняет собеседник. - Сейчас нужно сначала писать запрос в Департамент обеспечения дооперативной деятельности в Минске или в его областные подразделения.

Там нужные записи разговоров запишут на CD-диск и вышлют в районный отдел. Все это усложняет работу и показывает тот хаос, который происходит в системе МВД. Может, они думали, что через эти точки в РОВД были сливы? Необъяснимо».

«После сливов и расследований действующие силовики стали чаще обращаться к нам»

«После сливов и расследований действующие силовики стали чаще обращаться к нам и присылать внутреннюю информацию. Иногда это рассказы о том, что происходит в РОВД. А иногда мы получаем и служебные документы. Прыжок не резкий, но информации стало сливаться больше. И контактов у нас стало больше», - рассказывает представитель объединения экс-силовиков.

Они считают, что благодаря публикации телефонных разговоров к милиционерам приходит понимание: министерство не может защитить своих сотрудников. Ведь оказывается, что сейчас можно абсолютно все узнать про любого сотрудника.

«Это влияет на них. Недовольство службой, безусловно, стало больше. Особенно среди рядовых сотрудников, которые не видели пыток и верили словам идеологов», — говорят в объединении.

Бывшие силовики добавляют, что в МВД продолжается тенденция на увольнения. Она началась, по их словам, с августа 2020 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».