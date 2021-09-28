Россия летит на гиперзвуке в пустоту Телеграм-канал «Серпом По»

28.09.2021, 13:08

Деньги граждан сожгли в ракетных двигателях.

Соединенные Штаты произвели успешный запуск гиперзвуковой ракеты.

Одна из любимых пропагандистских военных игрушек Путина теперь не одинока. У тех, кто назначен противниками, она теперь тоже есть. Прошло не так много времени.

И в чем выигрыш России?

Ни к чему было тратить ресурсы на гиперзвук. Куда разумнее было пойти по пути ограничений гонки вооружений и отказа от разработки систем, которые обладающие высоким техническим потенциалом Соединенные Штаты способны создать.

Можно было налоги снизить, находись у власти в России вменяемые власти, способные использовать международные договоренности для экономического развития страны. При Путине вытащенные из карманов граждан и бизнеса деньги сгорели в ракетных двигателях «цирконов», улетев на гиперзвуке в пустоту.

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