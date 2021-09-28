Диетологи назвали самый полезный суп 2 28.09.2021, 14:18

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В блюде содержится 12 аминокислот и растительные белки.

Диетологи рассказали, что самым полезным супом на обед является чечевичный суп-пюре. Об этом сообщает Главред.

По информации издания, в блюде содержится 12 аминокислот и растительные белки. Чечевица в составе супа также способна укрепить иммунитет. Этот продукт содержит меньше жира, чем другие бобовые, стимулирует обмен веществ, что позволяет быстрее снижать вес. Клетчатка в составе чечевицы снижает чувство голода и улучшает пищеварение.

На втором месте по полезности оказался овощной суп, но на мясном бульоне. В состав такого супа должны входить стручковая фасоль, кабачок и сельдерей.

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