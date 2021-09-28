Мнение: Против Лукашенко могут начать спецоперации повыше уровня санкций 4 28.09.2021, 14:56

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Фото: Getty Images

Хороший знак для конца карьеры самого одиозного диктатора.

Психологическое состояние главного пациента делает его изоляцию не желательной, а обязательной. Зачем-то пресс-служба упорно цитирует человека, который через слово проговаривается и с потрохами сдает все планы, включая секретные пункты договоров с администрацией РФ, которые могли стать публичными исключительно в результате "слива" со стороны максимально ближайшего к Путину окружения, пишет телеграм-канал CYNIC.

Так, например, Лукашенко рассказал, что под видом учебных центров создаются военные базы. Данное выражение звучало в контексте Украины, но про "американские гусеницы" в Украине мы слышим с 2014 года, а вот подобная формулировка из уст "дипломатии" слышу появилась впервые.

Такой неловкой фразой, пущенной в эфир, Лукашенко сдал всю "теневую схему" военных баз РФ. Возможно, что "военные базы" официально еще не были обговорены для публикации в прессе, но теперь мы точно знаем, что за "учения" проходили на территории Беларуси. Если Россия хочет бороться с информаторами и "сливщиками" информации, то следует начинать с Лукашенко, который подтвердил слухи, которые, ввиду секретности кураторов, официально бы никто не смог подтвердить.

Перед этим звучал тезис, что под видом беглых мигрантов Европа закидывает в Беларусь ИГИЛ-овцев.

Звучит немного диковато, но хочется подкинуть парочку бревен.

Не стоит играть с исламским миром, как бы сильно не хотелось запугать Европу - "мусульманское лобби", впущенное Лукашенко в страну, действительно может оказаться мстительным. Но торпедирует исламистов не Европа, а сам Лукашенко, который самолетами завозит мигрантов в страну.

При этом "мужики из Ирака" еще не узнали, что их детей травили метадоном, чтобы вызвать экстренную ситуацию со смертями на границе. Этот буквальный план "завалить страну детскими трупами" - это настоящая жесть, за которую кому-то придется отвечать и возможно не только перед законом. Как только мигрантам сообщат, что детей используют в качестве пешек для достижения политических целей, мигранты могут развернуться.

Пытаясь спровоцировать военный конфликт на границе с Польшей, бросая петарды, муляжи взрывных устройств, превращая границу в могильник и кладбище, Лука не оставляет вариантов для "ухода в сторону". И чем больше подобных провокаций будет вскрываться, тем быстрее коллективный Запад перейдет к реальным спецоперациям повыше уровня санкций.

По случаю "берлинской тройки" из партий пока молчат. Хотя страх прослеживается. Главная страна Европы теперь очень враждебна по отношению к Лукашенко. Это хорошее знамя для плохого конца карьеры самого одиозного диктатора.

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