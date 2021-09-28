В российский самолет по пути в Сочи попала молния 2 28.09.2021, 18:14

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иллюстрационное фото

Видео из салона выглядит устрашающе.

Экстренная ситуация в выходные произошла с самолетом российской авиакомпании Azur Air. Борт, двигавшийся по маршруту Екатеринбург — Сочи, уже направлялся на посадку, но из-за сильной облачности и грозового фронта аэропорты Краснодарского края временно перестали принимать авиасуда. Самолет пошел на второй круг, как в него внезапно попала молния.

— Сначала трясло не очень сильно. Но мы пролетали сквозь огромные серые тучи, и вдруг ударила молния — было четко видно разряд и был слышен хлопок, — рассказал изданию Е1.RU один из пассажиров рейса. — Люди испугались, некоторые подумали, что у нас что-то случилось с двигателем. Дальше мы начали очень резко снижаться, было ощущение, что мы падаем. Те, кто был плохо пристегнут, стали подпрыгивать на местах, полетели бутылки воды и стаканы. Крики, плач детей. Ужасное ощущение.

Происходящее в салоне успел заснять на телефон один из пассажиров.

В итоге борт экстренно сел в Краснодаре, и пассажиров на автобусах доставили в Сочи. В авиакомпании рассказали, что на самолете остались следы поражения молнией, он находится на технической проверке.

К слову, это далеко не первый случай, когда молния стреляет по самолетам. В 2017 году «маланка» ударила по авиалайнеру авиакомпании KLM, летевшему из Амстердама в Лиму. На видео можно заметить, как разряд буквально прошивает борт, но он все равно продолжает полет. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

От удара молнии пострадал и Boeing в американской Атланте. Произошло это не во время полета, а когда самолет еще находился в очереди на вылет в Лас-Вегас. Судно авиакомпании Delta взлетело с двухчасовым опозданием, и никто из членов экипажа и пассажиров не пострадал.

В другом случае пассажир лайнера, следовавшего из Манчестера в африканский Банжул, заснял, как электрический разряд угодил в крыло самолета. В итоге из-за плохой погоды пилоты развернули самолет в аэропорт, и пассажиров через какое-то время посадили на другой рейс.

Такие яркие вспышки и мощные разряды со стороны вызывают страх и ужас, но, как сообщили нам в департаменте по авиации Министерства транспорта и коммуникаций, подобные случаи вряд ли можно назвать критичными событиями. На авиалайнерах предусмотрена система, минимизирующая риски от попадания молнии. Оболочка, предохраняющая салон и кабину авиалайнера, спроектирована так, что пропускает электричество, но не пускает разряд к пассажирам и экипажу. Кроме того, перед вводом в эксплуатацию самолет тщательно проверяют. В том числе с помощью искусственных ударов молнии.

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