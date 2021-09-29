От нас требуется лишь смелость и терпение Telegram-канал «Ганi быкоў!»

29.09.2021, 11:26

Фото: AFP

Просто берем и делаем свое дело.

Любая революция развивается волнообразно: революция — реакция, революция-реакция. У нее есть спады и подъемы. На какое-то время силы старого режима берут верх, может даже показаться, что мы проиграли. Потом общество идет в наступление и эти качели продолжаются пока…

Пока одна из сторон не возьмет верх? Нет. Пока не разрешится противоречие, вызвавшее конфликт. А противоречие одно: построенная политико-экономическая система не отвечает интересам абсолютного большинства белорусов.

Разрешить это можно только двумя способами: либо сменить систему, либо заменить белорусов. Что более вероятно, думаю, вы понимаете сами.

Мы должны понимать: спад протестов не означает их конец.

И даже окончание протестов на какое-то время не будет означать, что система сохранится.

Почему? Потому что она изжила себя. Все. Ее не может сохранить ни Лукашенко ни мы, при всем желании.

Откуда же тогда вновь пессимистические настроения? Почему уже тысячи белорусов выехали за границу, не выходят на марши и ноют, что «мы проиграли»?

Есть одно психологическое свойство, которое всегда играло исключительно важную роль в сохранении власти Лукашенко — это выученная беспомощность.

Пока не потерял нюх, Лукашенко был грамотным психологом и чувствовал массы. Понимал, как среда программирует поведение. И делал очень правильные ходы для того, чтобы недовольная часть общества не могла поверить в себя.

На это работала демонстрация монолитности госмашины, отсутствие успешных протестов в анамнезе, атомизация общества, и, конечно, регулярное: «Майдана не будет!», повторяемое как мантра.

Это было умелое приучение людей к тому, что своими сознательными усилиями они не способны изменить ничего в стране.

Усилия гражданского общества, штабов, ошибки самого Лукашенко, и в 2020 произошел перелом.

Люди поверили в себя. Поняли что их — тех, кто за перемены— большинство. Это тектонический сдвиг, предопределивший все, что было после.

И теперь все усилия государства направлены на то, чтобы ввергунть общество в прежнее состояние выученной беспомощности. И вот уже нет-нет можно услышать старые «протесты ни к чему не приведут», «все будет как раньше» и так далее.

Так режим пытается загнать общество обратно в стойло. Этого ни в коем случае нельзя допустить. Этот плацдарм — осознание нашего единства и численного перевеса — важней, чем улицы и площади.

Помните, каждый раз, когда кто-то рядом с вами распространяет пессимистические настроения, устами этого человека говорит диктатура.

Нельзя посадить или выгнать из страны нас всех, но можно заставить нас поверить, что мы слабы и немощны. Поддерживать этот дискурс нытьем — значит помогать власти.

Поэтому оставим пессимизм до лучших времен. На нашей стороне правда, на нашей стороне время. От нас требуется лишь смелость и терпение. Просто берем и делаем свое дело. Каждый день.

Беларусь жыве! Беларусь змагаецца!

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