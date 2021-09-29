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«Не принимайте таблеток, которые дают вам белорусские военные»

  • 29.09.2021, 13:36
  • 3,254
«Не принимайте таблеток, которые дают вам белорусские военные»

Польша начала рассылку смс-сообщений для нелегальных мигрантов.

Гражданка Литвы пересекла границу Польши и получила странное смс-сообщение, которое содержит требование для нелегалов — "Вернитесь назад в Минск!", сообщает Delfi.

Сообщение написано на английском языке: "Граница с Польшей закрыта. Белорусские власти вас обманули. Вернитесь назад в Минск! Не принимайте таблетки, которые вам дают белорусские военные".

К смс прилагается ссылка, которая ведет на специальный сайт для нелегальных мигрантов. Здесь их предупреждают, что польско-белорусская граница охраняется, и за ее нелегальный переход грозит тюрьма. Мигрантам рекомендуют не принимать участие в нелегальных акциях по переходу границы, которые организует Беларусь.

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