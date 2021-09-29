Российские банки столкнулись с дефицитом рублей 2 29.09.2021, 17:55

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Ситуация на денежном рынке выглядит «достаточно напряженной».

Российский межбанковский рынок демонстрирует признаки дефицита рублевой ликвидности на фоне налогового периода и завершения квартала, пишет finanz.ru.

Стоимость кредитов на денежном рынке впервые с октября 2019 года превысила 7% годовых на все сроки, включая овернайт.

Cтавка MosPrime на 1 день, отражающая стоимость рублей для банков московского региона, в среду второй день подряд держится на отметке 7,02% годовых против 6,93% на конец прошлой недели.

Стоимость межбанковских кредитов на неделю достигла 7,06% годовых, на месяц - 7,27%, а на полгода - 7,58%.

Ситуация на денежном рынке выглядит «достаточно напряженной»: у ряда участников возник дефицит нормативной ликвидности, отмечает Егор Сусин, начальник Центра разработки стратегий Газпромбанка.

Отток рублей из системы организует бюджет: 1,65 триллиона российских рублей банки должны перечислить за клиентов в казну в виде НДС, НДС, акцизов, НДПИ и налога на прибыль (согласно медиаонной оценке Bloomberg).

Ситуацию усугубляет продолжающееся бегство в «кэш», которое вышло на новый виток после предвыборной раздачи денег. По данным ЦБ РФ, за первые две недели сентября объем наличных в обращении вырос еще на 300 млрд российских рублей после того, как люди обналичили каждый второй рубль социальных выплат.

На денежный рынок давят ускорение инфляции и санкционные заголовки, отмечают аналитики Росбанка: участники готовятся к дальнейшему повышению ключевой ставки ЦБ РФ - до 7% в октябре и 7,25-7,5% к концу года.

Чтобы выполнить нормативы, банкам нужно 2,8 триллиона российских рублей на корсчетах к 12 октября - дате завершения периода усреднения, пишут аналитики Сбербанк CIB. На 29 сентября эта сумма составляла 2,957 триллиона, а с конца прошлой недели сократилась на 814 млрд.

Забрав деньги из банковской системы, казна начнет их тратить. «В ближайшие пять рабочих дней в систему из бюджета будет постепенно поступать ликвидность, и средства на корсчетах банков в ЦБ РФ могут достичь примерно 3,2 трлн российских рублей. На этом фоне ставки овернайт должны постепенно снизиться до 6,5%, по мере того как подходит к концу текущий период усреднения», - пишет Сбербанк CIB.

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