Меркель поздравила с победой на выборах лидера социал-демократов Шольца 1 29.09.2021, 19:00

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Ангела Меркель

Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября.

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила вице-канцлера ФРГ, министра финансов и лидера немецких социал-демократов (СДПГ) Олафа Шольца с победой его партии на парламентских выборах в Германии. Об этом сообщает Welt со ссылкой на пресс-службу правительства ФРГ.

До этого, замечает издание, кандидат от партии Меркель, которого она называла своим преемником, — лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет подвергся критике в Германии, в том числе со стороны СДПГ, за то, что не поздравил Шольца с победой.

В частности, указывает Welt , один из членов СДПГ Ларс Клингбейл на вопрос журналистов из газеты Bild заметил, что Лашет даже не поздравил Шольца посредством СМС: «По моей информации, он этого не делал», — говорил политик. О том, что Лашет направил Шольцу поздравительное письмо, ранее писала Welt.

При этом лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер публично поздравил Шольца с победой 28 сентября. Он отметил, что для блока ХДС/ХСС результаты выборов стали тяжелым поражением, и предложил партнерам из других партий провести переговоры, пишет Welt. Ранее Лашет объявил о готовности создать коалицию из трех партий для модернизации страны. Однако в СДПГ заявили, что собираются создать коалицию без правившего блока Меркель.

Выборы в бундестаг (немецкий парламент) прошли в Германии 26 сентября. На них победила Социал-демократическая партия (СДПГ), набрав 25,7% голосов. Блок консерваторов ХДС/ХСС показал худший результат в современной истории и получил 24,1% голосов. Еще 11,5% набрала Свободная демократическая партия, 14,8% получили «Зеленые», 10,3% — «Альтернатива для Германии». «Левые» прошли в парламент с 4,9%, благодаря прямым мандатам. Для того чтобы соблюсти пропорции партий, количество мандатов в бундестаге увеличили с 709 до 735.

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