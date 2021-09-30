Зельцер vs КГБ: что известно на сегодня? 1 30.09.2021, 8:29

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Только факты.

Инцидент со стрельбой накануне в Минске, в результате которой погибли два человека, обрастает все новыми версиями и мнениями, сообщает «Белсат».

Раскуроченные двери и пятна крови на полу – так выглядела вчера утром лестничная площадка в доме на Якубовского, 29 в Минске. Накануне здесь прозвучали выстрелы, которые унесли жизни двух человек.

Известные личности обоих убитых. Житель квартиры-31-летний Андрей Зельцер, работавший в ИТ-компании EPAM Systems, увлекался спортом и был членом «Белорусского общества охотников и рыболовов», на законных основаниях хранил дома охотничье ружье. Поддерживал протесты против узурпации власти режимом Лукашенко.

Согласно источникам BYPOL, погибший силовик — боец группы «А» КГБ Дмитрий Федосюк.

В социальных сетях появилась информация и о жене застреленного силовиками Андрея Зельцера. Это 40-летняя Мария Успенская, которая в трагический вечер также была в квартире и снимала происходящее. Женщина подозревают в «соучастии в убийстве» спецслужбиста, она в изоляторе на Окрестина. Несовершеннолетнего сына Андрея и Марии забрала к себе бабушка.

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