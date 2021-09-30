«Нью-Джерси» победил «Вашингтон», Шарангович отличился голом и «ассистом» 30.09.2021, 9:55

1,114

ЕГОР ШАРАНГОВИЧ

В поединке на льду сошлись команды двух белорусов в НХЛ.

В НХЛ продолжаются предсезонные встречи. В очередном поединке на льду Вашингтона сошлись команды двух белорусов — "Кэпиталз" Алексея Протаса и "Дэвилз" Егора Шаранговича. Для обоих этот матч стал первым за океаном в этой предсезонке, сообщает pressball.by.

Протас был заявлен на игру во втором звене с молодым центрфорвардом Хендриком Ляпьером и опытным Ти Джеем Оши. Шарангович выступал в ударном звене с Джеком Хьюзом в центре и новичком Александром Хольцем на противоположном фланге.

Шарангович был в этой игре заметнее своего белорусского визави в красной форме. Егор провел на льду 19.30 (3.46 из них в большинстве, а 1.39 — в меньшинстве), набрал 2 (1+1) очка, 4 раза бросил по воротам и завершил встречу с показателем полезности "+2". Шарангович присутствовал на площадке при четырех шайбах своей команды.

Протас отыграл 12.27 (1.46 в большинстве), очков не набрал и ни разу не бросил по воротам.

Вашингтон — Нью-Джерси — 4:5 (1:1, 3:2, 0:2)

Шайбы: 0:1 — Шарангович (Хольц, Охотюк, 05.49). 1:1 — Карлсон (09.01). 1:2 — Хьюз (20.45). 2:2 — Карлсон (Кузнецов, Манта, 23.15). 2:3 —Хольц (Сиверсон, Шарангович, 32.33). 3:3 — Оши (Ляпьер, Кемпны, 33.00). 4:3 — Веччионе (Ляпьер, 39.09). 4:4 — Мерсер (Йонссон, 45.35). 4:5 — Хишир (Сиверсон, 58,48).

Yegormygod. 🤯



🚨: Sharangovich

🍎: Holtz

🍏: Okhotiuk#NJDevils | US 1, THEM 0 pic.twitter.com/lnNrX1h1oa — New Jersey Devils (@NJDevils) September 29, 2021

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».