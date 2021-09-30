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Остался буквально один шаг до свободы

  • 30.09.2021, 12:24
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Остался буквально один шаг до свободы
Фото: ТАСС

Что мы можем изменить за две недели национальной забастовки?

Телеграм-канал «Баста!» поделился мнением одного из читателей минских протестных чатов:

— То, что творится в Беларуси, не поддается оценке с точки зрения здравого смысла.

Это сплошной психоз одного человека, скажем прямо - очевидно больного на голову человека, но далеко не дурака, когда дело касается денег и воровства из бюджета, невозврата валютной выручки, профита от торговых операций оружием и другими материальными ресурсами.

Когда дело касается невозврата средств от бартерных операций сельскохозяйственной техники в обмен на золото и алмазы в Африке и других странах.

Все прибыли он, конечно, забирает себе, копейки или убытки оставляет стране.

Добавить сюда еще операции по контрабанде сигарет, вывод средств через структуры своих приближенных по любым более-менее значимым суммам контрактов, увеличение цен через свои структуры по линии медицины на лекарства и медицинскую технику, распродажу земли арабам и сербам в личных интересах семейки.

При этом отсутствие малейшего контроля значимых для бюджета финансовых потоков, сосредоточенных в теневых отделах управделами пересидента.

Это можно продолжать бесконечно. Когда начинаешь все это сопоставлять, то картинка выстраивается абсолютно четкая. Людей постоянно грабят через девальвации и закрывают на них свои убытки. Это результат безмозглых, бестолковых, дурацких экспериментов недоучек и необразованных людей, расставленных по признаку лояльности Лукашеску, во всех структурах власти.

Бюджет покрывает убытки, прибыли же идут в подконтрольные оффшоры в Эмиратах и других странах.

Вгоняя страну в еще большую зависимость от российской экономики, идет бесконечный набор кредитов, которые эти ублюдки и не собираются отдавать. Долги тяжким грузом повисают на последующие поколения простых людей Беларуси. Умные люди в вертикали не нужны. Да и не пойдет приличный человек сейчас в структуры власти. Сейчас туда берут тупых исполнителей с образованием 3 класса "церковно-приходской школы", отобранных по принципам кумовства. С нарисованными званиями и дипломами, с полученными орденами и медалями за лояльность одному человеку.

И если вы надеетесь, что кто-то все это после "синеющего психоза" будет за нас разгребать - дудки! Сами не сделаем - никто не сделает.

Может хватит уже это терпеть? Может каждый начнет с себя и будет думать, что сделать и как сделать, чтобы начать нормально жить? Каждый сам себе лидер в движении к лучшей жизни и правде.

Не тошнит еще от окружающей нас лжи и фальши? Когда на белое говорят, что это черное? Задайте себе каждый эти вопросы, ответьте честно на них и подумайте, что можно сделать для улучшения ситуации и победы над тупым болваном, дорвавшимся до власти и удерживающим ее любой ценой.

Друзья, сейчас как никогда можно все изменить. Остался буквально один шаг до свободы, и мы, граждане - рабочие, врачи, спортсмены, артисты, педагоги, студенты, журналисты - можем все вместе убрать диктатора и его подельников.

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