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В Бресте после педсовета погиб директор школы № 26

  • 7.09.2021, 14:58
  • 12,864
В Бресте после педсовета погиб директор школы № 26
Фото: 26brest.schools.by

Одна из рассматриваемых версий — суицид.

В Бресте 6 сентября стало известно о гибели директора средней школы № 26 Петра Герасимука.

О происшествии на горячую линию zerkalo.io сообщили читатели. Днем Петр Степанович был в школе, провел совещание, а затем ушел домой. Вечером его тело обнаружили в квартире по месту жительства.

«Вся школа сегодня в трауре. Добрейшей души человек был», — сообщили читатели.

В учреждении образования подтвердили информацию о смерти директора. В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются следователи, проводится проверка. Журналисты обратились в Следственный комитет за комментарием, однако на момент публикации пресс-служба ведомства не ответила на наш запрос.

По неподтвержденной информации, одна из рассматриваемых версий — суицид.

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