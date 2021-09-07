В Бресте после педсовета погиб директор школы № 26
- 7.09.2021, 14:58
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Одна из рассматриваемых версий — суицид.
В Бресте 6 сентября стало известно о гибели директора средней школы № 26 Петра Герасимука.
О происшествии на горячую линию zerkalo.io сообщили читатели. Днем Петр Степанович был в школе, провел совещание, а затем ушел домой. Вечером его тело обнаружили в квартире по месту жительства.
«Вся школа сегодня в трауре. Добрейшей души человек был», — сообщили читатели.
В учреждении образования подтвердили информацию о смерти директора. В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются следователи, проводится проверка. Журналисты обратились в Следственный комитет за комментарием, однако на момент публикации пресс-служба ведомства не ответила на наш запрос.
По неподтвержденной информации, одна из рассматриваемых версий — суицид.