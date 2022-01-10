Volkswagen Passat уходит на пенсию 7 10.01.2022, 20:39

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Немецкий автопроизводитель прекратил выпуск восьмого поколения седана.

Продажи седанов падают почти на всех европейских рынках. Не обошла эта участь и седан Volkswagen Passat. Ввиду низкого спроса немецкий автопроизводитель прекратил выпуск восьмого поколения седана в первых числах января.

Об этом сообщает Autocar.

Интересно, что выпуск универсала будет продолжаться еще некоторое время. Подразумевается, что четырехдверное купе Arteon сможет временно заполнить образовавшееся пространство в модельной линейке.

Но хоронить легендарное имя пока рано. Источники в компании сообщают, что Passat нового поколения появится в Европе в 2023 году. Новинку построят на знакомой платформе MQB. Также в этом классе в ближайшие годы стоит ждать появления и электрического седана.

Что касается типов кузова нового Volkswagen Passat, то точно стоит ждать появление универсала. На этот тип кузова в последние годы приходится около двух третей европейских продаж модели. Перспективный седан девятого поколения может заменить собой сразу две модели – собственно Passat и Arteon.

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