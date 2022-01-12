Ученые рассказали об особенностях анкилозавров 12.01.2022, 17:17

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«Бронированные» животные из мелового периода были медлительными и обладали плохим слухом.

Анкилозаврами называют род вымерших травоядных рептилий. Они обладали толстой и прочной броней, мощное тело было усажено костяными пластинами и шипами, а на хвосте имелся нарост, похожий на палицу. Это было очень крупное животное — величиной с носорога. Длина его тела достигала от пяти с половиной до девяти метров. Существо было приземистым и коренастым, пишет Naked science.

К семейству анкилозавров относятся так называемые нодозавриды, жившие во времена юрского и мелового периодов на территории современных Северной Америки, Азии, Австралии, Антарктиды и Европы. От «классических» анкилозавров их отличали удлиненные костяные шипы, расположенные на шее и плечах.

Несмотря на столь внушительную, внешность, анкилозавры, вероятно, были медлительны и вдобавок плохо слышали. К такому выводу пришли ученые из Грайфсвальдского (Германия) и Венского (Австрия) университетов. Свои выводы они представили в журнале Scientific Report. При помощи компьютерной томографии палеонтологи изучили останки представителя нодозаврид — Struthiosaurus austriacus, жившего в Австрии около 80 миллионов лет назад.

Исследуемый экземпляр хранился в Институте палеонтологии в Вене с XIX века. Уникальность находки в том, что она сохранила окаменелые мозговые оболочки ящера, в которых когда-то располагались мозг и другие нейросенсорные ткани. Такие ископаемые крайне редки, а их изучение позволяет узнать больше об образе жизни и поведении древних обитателей нашей планеты.

В то время как многие динозавры, как теперь известно, вероятно, жили группами, анкилозавры (по крайней мере, некоторые из них), кажется, предпочитали уединение. По мнению ученых, это было связано с плохим слухом существ. На эту мысль исследователей натолкнуло изучение слепка мозга динозавра.

Проанализировав черепную коробку нодозаврида, палеонтологи выяснили, что мозг существа был схож с мозгом его ближайших сородичей. При этом часть его — флоккулус — у струтиозавра была маленькой, а ведь именно этот район мозга связан с фиксацией взгляда при движении головы и шеи. Форма полукружных каналов внутреннего уха вдобавок указывает на то, что австрийский анкилозавр был довольно медлительным. А самые короткие среди всех динозавров лагены — концы спирали улитки внутреннего уха — показали, что Struthiosaurus austriacus, скорее всего, плохо слышал.

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